Handelsidee

The Stars



Es werden Aktien im Portfolio gehalten, die beim Kauf in den letzten Jahren eine überdurchschnittliche Performance ausgewiesen haben und mittels Analyse der Fundamentaldaten weiteres Kurspotential aufweisen. Meine sogenannten "Sterne". Dabei werden die einzelnen Werte nach einem klar definierten, aber möglichst einfachem System analysiert.



Es wird möglichst auf die Hidden Champions gesetzt, bei denen die möglichen Kursentwicklungen reichlich Potential bergen.



Da der Ruf nach passivem Einkommen immer lauter wird, werden nur Dividendenaktien ausgewählt, die langfristig bis dauerhaft gehalten werden und die Performance des Wikifolios nachhaltig steigern können. Es wird jährlich überprüft, ob eine Aktie noch zum Portfolio passt. Es wird bei der Auswahl auf die Höhe der vergangenen Dividendenausschüttungen geachtet. Die Dividendenrendite sollte am Zahltag zwischen 1% und 2% liegen. Das ist genug, um langfristig Auswirkung auf das Portfolio zu haben und gering genug, um die Expansion des Unternehmens nicht zu gefährden. mehr anzeigen