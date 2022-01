Top World Healthcare Growth

Handelsidee

Investiert werden soll in das zukunftsträchtige Feld der Medizin - Healthcare & Lifescience.

Wir werden in vier Themenfelder investieren: Digital Health, Biotech & Pharma, Medtech und Medical Providers.

Jedes Themenfeld soll (a) bereits bekannte und robuste Wachstumsunternehmen, sowie (b) stark wachsende neue Champions beinhalten.



- 1) Digital Health: umfasst die Themengebiete Künstliche Intelligenz in der Medizin, Telemedizin und Digital Therapeutics.

- 2) Biotech & Pharma: umfasst neueste Therapiemöglichkeiten, wie Zell- und Gentheraien, und etablierte Anbieter von Laborausrüstung.

- 3) Medtech: umfasst die Themengebiete von OP-Robotern bis 3D-Organdruck.

- 4) Medical Providers: umfasst die Anbieter von Versicherungen und Krankenhäusern bzw. ambulante medizinische Zentren.



Welche Werte soll das Wikifolio beinhalten:

Das Wikifolio wird jedes der vier Themenfelder (1-4) zu etwa 25% abdecken. Das jeweilige Themenfeld soll zum Großteil (75%) aus bereits bekannten, sicheren, aber dennoch stetig wachsenden Unternehmen bestehen. Ein etwas kleinerer Teil im jeweiligen Themenfeld (25%) wird neue stark wachsende Champions beinhalten.

Es werden nur Aktien gekauft von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 1 Mrd. Euro.

Die durchschnittliche Haltedauer des Unternehmens soll langfristig sein - ändert sich jedoch unsere Einschätzung zu einem Unternehmen signifikant, werden wir die Position in unserem Wikifolio anpassen.



Quellen zur Entscheidungsfindung:

Da wir uns bereits beruflich im Bereich der Medizin und Forschung aufhalten, haben wir insgesamt ein sehr gutes Grundverständnis von allgemeinen Trends und aber auch Insights in Produkte und Unternehmen.

Zur Informationsgrundlage gehören zum einen alle öffentlich zugänglichen Finanzinformationen des jeweiligen Investments und zum anderen alle öffentlich zugänglichen wissenschaftlichen und produktbezogenen Informationen.