Die Auswahl der Aktien des Portolios des Wikifolios Valuestocks Worldwide soll hauptsächlich aus Valueaktien bestehen und sich nach üblichen Kennziffern (KBV, KGV, CAGR,..) orientieren um Outperformance in krisenreichen Zeiten zu erzeugen. Die für das Wikifolio ausgewählten Wertpapiere sollen aus dem Handelsuniversum aller weltweit handelbaren und zugleich im Wikifoliobereich zugänglichen Aktien, die die vorher aufgezählten für mich relevanten Bedingungen erfüllen stammen. Die Auswahl der handelbaren Werte aus dem Wikifolioreportoire soll sich in durchschnittlichen Börsenzeiten auf Aktien begrenzen. Sollten sich rentable Gelegenheiten für alternative sowie auch derivate Investments abseits des Aktienmarktes aufgrund Marktverwerfungen oder grundsätzlich zur Performance beitragenden Umständen ergeben, soll die Möglichkeit offengehalten werden, um auch auf Derivate zugreifen zu können. Demnach sollen hauptsächlich Aktien aufgenommen werden, die solide Gewinne erzielen oder ein klarer Pfad zu stabilem Gewinnwachstum erkennbar ist. Aufgrund des value-orientierten Ansatzes soll ein langfristiger Anlagezeitraum von einem bis drei Jahren anvisiert werden, da Unterbewertungen am Markt oft erst nach längeren Zeiträumen aufgeholt werden. Die Daten zu den zur Analyse herangezogenen Kennwerten sollen für bestmögliche Aktualität handelsüblichen Analyseplattformen entnommen werden. Die Kriterien zur Aufnahme von Aktien sowie vorher genannten Derivaten in Ausnahmezuständen, die entweder die Outperformance des Wikifolios unterstützen oder die Schwankungsanfälligkeit des Wikifolios in volatilen Börsenzeiten senken sollen, richten sich nach Grundsätzen des Valueinvestings.