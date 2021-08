Die heißesten Aktien der letzten Woche

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten lässt sich dieses Handelsmotiv derzeit bei der Heidelberger Druckmaschinen AG . Nach mehrjährigen Kursverlusten erholt sich die Aktie des deutschen Traditionsunternehmens seit Ende 2020 deutlich. Ordentliche Quartalszahlen und ein neues Jahres-Hoch nahmen schließlich letzte Woche eine Reihe von Tradern zum Anlass, um das Wertpapier zu kaufen. Unter ihnen auch Christoph Klar ( SystematiCk ), der die Aktie nun mit 3,3 Prozent in seinem wikifolio Trendfollowing Deutschland gewichtet hat.

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche bei Alibaba. Die Aktie der Online-Handelsplattform korrigiert derzeit stark. Grund dafür ist die Angst vor strengen Regulierungen von Seiten der chinesischen Regierung. Diese Sorge teilen – zumindest in vollem Ausmaß - nicht alle Trader. Sie nutzten darum letzte Woche die Chance sich mit aus ihrer Sicht günstigen Alibaba-Aktien einzudecken. Wie unterschiedlich das politische „China-Risiko“ von der wikifolio-Community derzeit bewertet wird, zeigt das aktuelle Voting auf wikifolio.com: