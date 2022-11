Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Angst etwas zu verpassen hatten wikifolio Trader letzte Woche beim deutschen Halbleiterhersteller Infineon. Die Aktie konnte seinen Wert seit Anfang Oktober von 22 auf 32 Euro steigern. Auf Wochensicht beträgt die Performance 9,02 Prozent. Zuletzt haben starke Zahlen für das Geschäftsjahr 21/22 und gehobenen Langfristziele die Rally weiter befeuert.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Bei fallenden Kursen gekauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des deutschen Solarparkbetreibers Encavis. Den Grund für die Kursverluste kennt Andreas Mayer ( FNIInvest): „Die Encavis AG veröffentlichte am gestrigen Tage (15.11.) ihre Q3 Zahlen. Zwar konnte ein starkes Wachstum verzeichnet werden, allerdings fiel dieses geringer aus, als von den Anlegern erwartet, was zu einem Kursrutsch führte.“ In Mayers wikifolio FNI Triple Three Growth Shares ist die Encavis-Aktie mit 8,2 Prozent Gewichtung die zweitgrößte Depotposition.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitgenommen haben wikifolio Trader letzte Woche bei dem Impfstoffhersteller BioNTech. Die Aktie des Mainzer Biotechnologieunternehmens ist auf Wochensicht 8,5 Prozent und auf Monatssicht 32,4 Prozent im Plus. Die Gründe dafür kennt Christian Scheid ( Scheid): „BioNTech hat die Prognose angehoben. Statt einem Umsatz von 13 Mrd. bis 17 Mrd. Euro sollen die Erlöse 2022 nun bei 16 Mrd. bis 17 Mrd. Euro landen. Grundlage für den Optimismus sind gute Geschäfte mit Corona-Boostern.“ Abgesehen von den Zahlen gab es laut Scheid einen weiteren Kurstreiber: „Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei seinem Besuch in Peking grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer für in China lebende Ausländer bekommen. Die Aussicht auf gute Geschäfte im Reich der Mitte, wo das Biontech-Vakzin bislang noch nicht zugelassen ist, regte die Fantasie der Börsianer an.“

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Bei fallenden Kursen verkauft haben wikifolio Trader letzte Woche die Aktie des deutschen Batteriekonzerns Varta. Das Wertpapier verlor auf Wochensicht 11,5 Prozent an Wert, nachdem das Unternehmen mit seinen Geschäftsaussichten enttäuschte. Mit den jüngsten Verlusten beträgt das Minus der Aktie auf Jahressicht nun 74,6 Prozent. Die Community ist sich unterdessen uneins, wie die Varta-Aktie zu bewerten ist:

