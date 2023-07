Klare Kante nach den Quartalszahlen und ein fulminanter Short-Squeeze: Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Fear of Missing Out bei Aixtron

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Alphabet (A) 11,62% Nordstern 2 Hochtief 12,39% Trendfollowing Deutschland 3 Aixtron 12,27% Aktien-Chance 4 HelloFresh 14,74% Goldesel-Investing 5 Aehr Test Systems 5,41% Growth-strategy

Gefeiert wurden in der abgelaufenen Woche u.a. die Ergebnisse von Aixtron , wie das Wochenplus von 12,3 Prozent belegt. Der deutsche Halbleiter-Ausrüster lag mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal deutlich über den Schätzungen der Analysten. Die Jahresprognose für Umsatz und Auftragseingang wurde jeweils angehoben. Zudem äußerte sich der Vorstand beim Analysten-Call am Donnerstagnachmittag sehr optimistisch, was die Nachfragetrends der kommenden Jahre angeht. Der Kurs der hierzulande früher mal am „Neuen Markt“ gelisteten Aktie konnte dadurch auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2001 klettern. Der Ausbruch aus der jüngsten Konsolidierungsrange gilt für viele charttechnisch orientierte Trader als Kaufsignal. Aus diesem Grund hat zum Beispiel Christoph Klar ( SystematiCK ) direkt am Donnerstagmorgen bei Aixtron zugegriffen und die Aktie in sein wikifolio Trendfollowing Deutschland aufgenommen.

Buying the Dip bei Meyer Burger

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 SCHRODINGER INC. -7,67% SystemAlpha Technology Trend 2 Snap -15,34% Special Situations long/short 3 Moderna -5,47% Intelligent Matrix Trend 4 Meyer Burger Technology -13,04% Financial Wellness 22 5 The Social Chain -73,01% Special Situations long/short

Zahlreiche spannende Nachrichten gab es zuletzt von Meyer Burger . Der aus der Schweiz stammende Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen hatte vor kurzem berichtet, dass man eine Förderung von 200 Millionen Euro aus dem EU-Innovation-Fund für den Aufbau von PV-Fabriken erhalten habe. Mit diesem Geld sollte die im Zuge des politisch forcierten Photovoltaik-Booms dringend benötigte Erweiterung der Produktionskapazitäten für Solarzellen und Solarmodule vollzogen werden. Nun aber wurde bekannt, dass das Unternehmen aus den USA sogar Subventionen in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar für den Aufbau einer Solarzellenfertigung bekommen kann. Daher wird das Unternehmen nun zunächst in Colorado Springs aktiv werden und sich um den Standort in Deutschland erst zu einem späteren Zeitpunkt kümmern. Ein echtes Desaster für die europäische Investitionspolitik.

An der Börse interessierten sich die Anleger aber zunächst noch mehr für die vorläufigen Quartalszahlen des Unternehmens. Die lagen bei der Produktionsmenge im Rahmen der Erwartungen, der publizierte Gewinn jedoch enttäuschte. Der durch das Überangebot auf dem Markt für Solarwafer entstandene Preisdruck sowie Abschreibungen auf Lagerbestände belasteten das Ergebnis und damit auch den Aktienkurs. Zudem wurde die Guidance für das EBITDA im laufenden Jahr ausgesetzt. Trotzdem scheinen viele wikifolio-Trader von den Zukunftsaussichten weiter überzeugt zu sein, wie das Trading-Sentiment für die Aktie zeigt. Viele haben den Kursrückschlag zum Einstieg genutzt.

Trading-Sentiment

Taking Profit bei Tupperware Brands

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Boeing 13,82% firstclass stock picking 2 Tupperware Brands 270,13% Trendfolge&Trading 3 AT&S 6,27% Stockpicking Österreich 4 FLEX LNG 5,62% Autopilot - Growth 5 Unidevice 5,83% PPinvest Searching Alpha

Habt Ihr auch Produkte von Tupperware in Euren Küchenschränken? Was war das für ein Hype damals, als es gefühlt an jeder Ecke eine Tupperware-Party gab, bei der die Kunststoffbehälter des Unternehmens als das neue „Must-have“ angepriesen wurden. Im Frühjahr nun hat der US-Konzern Insolvenz angemeldet und damit eine wahres Blutbad bei der Aktie angerichtet. Von über 20 Euro ging es auf unter 1 Euro bergab. Doch aktuell scheint die Aktie wieder zum Leben zu erwachen. In der vergangenen Woche ist der Kurs um sagenhafte 270 Prozent gestiegen. Nimmt man die Woche davor noch hinzu, sieht man sogar eine Verfünffachung der Notierung. Was dahinter steckt ist unklar.

Viel spricht aber dafür, dass Tupperware zu einer so genannten Meme-Aktie geworden ist, die auf den bekannten Plattformen entsprechend gepusht wird. Wie vor einiger Zeit bei Gamestop sammeln sich Privatanleger in Foren, um stark leerverkaufte Aktien nach oben zu treiben und dadurch einen Short-Squeeze auszulösen. Bei Tupperware würde das passen, denn laut Refinitiv wurden vor kurzem etwa 14 Prozent des Streubesitzes geshortet. Oder stecken doch Insider dahinter, die auf endlich mal wieder gute Nachrichten des in schweren finanziellen Schwierigkeiten steckenden Unternehmens spekulieren? So oder so: Auf wikifolio.com waren einige Trader auf den diesmal nach oben fahrenden Zug aufgesprungen. Die kräftige Erholungsrally wurde nun zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen genutzt.

Jumping the Ship bei Varta

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Varta -7,66% Firefly 2 Advanced Metallurgical Group -17,51% PPinvest Searching Alpha 3 Lamb Weston Holdings -9,12% Die Dividendenstrategie 4 First Majestic Silver -6,35% Anlegen in der Krise 5 Spotify Technology -12,39% FxT=CQuadrat

Ganz anders fiel die Reaktion der Trader auf die ebenfalls enttäuschenden Ergebnisse von Varta aus. Der deutsche Batteriehersteller hat für das zweite Quartal durchwachsene Eckdaten präsentiert und einen mauen Ausblick auf den restlichen Jahresverlauf vorgelegt. Der Umsatz soll 2023 nur noch am unteren Ende der Zielspanne von 820 Millionen bis 870 Millionen Euro liegen. Beim EBITDA will das Unternehmen im Bereich zwischen 40 Millionen und 60 Millionen Euro landen. Diese Ergebnisprognose liegt deutlich unter den bisherigen Markterwartungen. Varta begründet das vor allem mit der unverändert geringen Kundennachfrage sowie den hohen Lagerbeständen bei Herstellern und Verbrauchern. Die Aktie war seit Juni im Zuge einer Erholungsrally um über 60 Prozent gestiegen, musste auf Wochensicht nun aber ein Minus von 7,7 Prozent verkraften. Einige wikifolio Trader gingen da wohl lieber auf Nummer Sicher und trennten sich von der Aktie. Auch die Analysten sind bei Varta eher skeptisch. Laut aktien.guide liegt das Kurspotential mit 17,77 Euro rund 14 Prozent unter der aktuellen Notierung der Aktie. Die Strategen von Warburg Research etwa stufen Varta in einer ganz aktuellen Studie mit „Sell“ ein uns sehen den fairen Wert nur noch bei 15,00 Euro.

