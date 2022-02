„Buy the Dip“? Bei diesen 10 Aktien steigen die Trader jetzt ein

An der US-Technologiebörse wagen sich die ersten Käufer wieder aus der Deckung. „Buy the Dip“ scheint vielerorts das Motto sein, der Nasdaq 100 erholt sich entsprechend. Ob diese Erholung von Dauer ist, ist fraglich. Gerade aktuell zeigen enttäuschende Zahlen des Meta -Konzerns, wie fragil die Lage an den Märkten ist. Trotzdem lockt der vielerorts günstigere Kurs auch den einen oder anderen wikifolio-Trader zum Kauf.

Big Tech steht auf dem Einkaufszettel

Vorne mit dabei ist der Zahlungsdienstleister PayPal . Seit dem 27. Januar stieg die Anzahl der wikifolios, in denen die Aktie vertreten ist, um 29. Das ist mit Blick auf die vergangenen sieben Tage der höchste Zuwachs für eine Aktie überhaupt. Der Käuferüberhang ist groß: 768mal wurde die Aktie in diesem Zeitraum gehandelt – 77 Prozent der Trades waren Käufe.

Dabei konnte PayPal von den allgemeinen Erholungsversuchen an der Nasdaq nicht profitieren. Der Kurs hat sich seit dem Hoch im Sommer letzten Jahres mehr als halbiert. Allein gestern stürzte die Aktie nach Vorlage der Quartalszahlen um ein Viertel ab. Vor allem der Ausblick auf das laufende Jahr hat die Börsianer offenbar enttäuscht. Der Zahlungsdienstleister hatte – wie viele andere Unternehmen auch – von einer gewissen Sonderkonjunktur als Folge der Corona-Pandemie profitiert, das Wachstum dürfte jetzt aber geringer als zunächst erwartet ausfallen.

Neben der Netflix -Aktie, die nach Quartalszahlen ebenfalls zum Prügelknaben avancierte, stehen außerdem Apple und auch Alphabet auf dem Einkaufszettel der Trader. Das erscheint kaum verwunderlich, schließlich notiert Apple trotz der Turbulenzen schon wieder nahe Allzeithoch und Alphabet hat sogar ein neues markiert – wenn auch nur kurzzeitig. Anders als Netflix oder PayPal konnte Alphabet mit dem Zahlenwerk auf ganzer Linie überzeugen – und einen Aktien-Split gibt’s obendrauf.

Dirk Althaus ist einer der Trader, der seine Alphabet-Position jüngst aufgestockt hat. Mit einer Gewichtung von 4,8 Prozent ist die Aktie in seinem wikifolio Cybersecurity Innovators nun recht prominent vertreten: „Gründe in Alphabet zu investieren gibt es viele. In dem Cybersecurity Innovators wikifolio habe ich Google wegen deren Cloud, Google Chronicle und verschiedenen Investments in IT Sicherheitsfirmen aufgenommen“, erklärt Althaus.

Cybersecurity Innovators techguru DE000LS9K1Q6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +274,9 % seit 02.01.2017

-5,9 % 1 Jahr 0,69 × Risiko-Faktor

EUR 19.100.801,06 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +30,2 Prozent

Unterbewertete Aktien punkten mit Outperformance

Während Technologie-Aktien nach dem Abverkauf nun ein erstes Comeback an der Börse und in den wikifolios feiern, setzten die Trader seit Jahresbeginn verstärkt auf namhafte deutsche Blue Chips aus dem DAX und auf deutsche Nebenwerte. Unterbewertete Titel standen und stehen hoch im Kurs und schlugen Tech zuletzt auch in Sachen Performance. Die folgende Tabelle zeigt die 10 häufigsten Neuzugänge in den wikifolios im Januar (bis zum Nasdaq-Tief am 27. Januar).

So hat etwa Christoph Neemann sein Engagement beim deutschen Chemiekonzern BASF Mitte Januar noch aufgestockt. Er setzt in seinem wikifolio Minus Sinus Value Select auf Value-Aktien, also unterbewertete Unternehmen, die er mittels fundamentaler Analyse aufstöbert – eine Strategie, die sich im aktuellen Umfeld auszahlt. Der Rückschlag in den letzten Wochen hielt sich daher auch in Grenzen. Auf Jahressicht liegt das wikifolio sogar über sechs Prozent im Plus.

Minus Sinus Value Select MinusSinus DE000LS9KBH7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +198,5 % seit 14.09.2016

+4,2 % 1 Jahr 0,81 × Risiko-Faktor

EUR 1.772.203,78 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +22,8 Prozent

Übrigens: Der absolute Spitzenreiter in Sachen Neuzugängen in den wikifolios in 2022 ist die KI-Kreditplattform Upstart Holdings – gekauft unter anderem von Stefan Waldhauser für sein wikifolio High-Tech Stock Picking .

