HAMMER LOW VOLATILITY

Es sollen mithilfe der technischen Analyse Hammersignale und Widerstände getradet werden. Es sollen in erster Linie Hebelprodukte gehandelt werden, z. Bsp. auf den DAX. Es soll grundsätzlich das gesamte WikifolioAnlage Universum gehandelt werden können. Es sollen Positionen die unter den Einstiegskurs fallen verkauft werden. Es soll in der Regel kurzfristig getradet werden über einige Minuten. Es sollen auch längere Haltedauern möglich sein. Und: Es soll nur ein Teil des Cashs - in der Regel etwa 10% - investiert werden, mit dem Ziel, die Volatilität in Anbetracht ihrer Höhe bei Hebelprodukten, gering zu halten.