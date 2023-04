Die Bestseller-wikifolios im Juli

Bei unserem Monats-Rückblick stellen wir heute wie gewohnt die Top 3-wikifolios mit dem größten Zuwachs an investiertem Kapital vor - die Bestseller des Monats Juli.

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal 20 Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher war als 30 Prozent

mindestens 10 Käufe beim jeweiligen wikifolio-Zertifikat im Bewertungszeitraum

Die beliebtesten wikifolios im Juli sind...

Glückwunsch zum Titel-Hattrick

Schon den dritten Monat in Folge wird die Rangliste von dem wikifolio Chancen übergreifend angeführt. Andre Domaschke ( Fuchs2014) leistet hier mit Blick auf Performance und Drawdown bislang auch sehr gute Arbeit. Aufgrund der Zuflüsse ins Zertifikat steht Domaschkes wikifolio nun kurz davor die Spitzenposition beim investierten Kapital einzunehmen. Insgesamt wurden knapp 13,3 Millionen Euro investiert. Lediglich das wikifolio Qualität, angelehnt an Susan Levermann kann hier mit einer etwas höheren Summe mithalten.

Domaschke hat in den vergangenen Wochen die Investitionsquote im wikifolio leicht auf 79 Prozent angehobenen. Der Dauerbrenner und Top-Performer Clinuvel Pharmaceuticals (+232 Prozent) bleibt mit einem Depotanteil von über 20 Prozent das unangefochtene Schwergewicht des Portfolios. In den „unteren Rängen“ gab es im Juli aber wieder reichlich Bewegung. So wurden die Bestände von BB Biotech mit einem Gewinn von acht Prozent sowie Harmony und Wheaton Precious Metals (jeweils über 50 Prozent Kursplus) komplett veräußert. Im Gegenzug baute der Trader seine Positionen bei Ferratum, First Majestic Silver, Nanogate, Valneva und Voltabox weiter aus. Zudem setzt er über einen ETF auf steigende Notierungen beim Goldpreis.

Chancen übergreifend Fuchs2014 DE000LS9GEB2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Kennzahlen +257,7 % seit 13.10.2014

-15,8 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 1.614.899,19 Investiertes Kapital Top 10-Trader und Bestseller

Über 100 Aktien und doch sehr fokussiert

Wasserstoff wird der Energieträger der Zukunft, sobald die Brennstoffzellen sowie die Wasserstofferzeugung kosteneffizienter und für jedermann erschwinglich werden. Stefan Krick Stevox

Zum allerersten Mal überhaupt dabei ist das wikifolio Wasserstoff & Brennstoffzellen von Stefan Krick ( Stevox). Der Trader setzt hier ganz gezielt auf eine Branche, die laut Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) einen Wachstumsschub für Deutschland auslösen und viele neue Arbeitsplätze schaffen dürfte. Nach Ansicht von Krick wird Wasserstoff der „Energieträger der Zukunft“ werden, „sobald die Brennstoffzellen sowie die Wasserstofferzeugung kosteneffizienter und für jedermann erschwinglich werden“. Als studierter Wirtschaftsingenieur sieht sich der Trader in der Lage, „nicht nur finanzwirtschaftliche Kennzahlen zu analysieren, sondern auch die Technologien der Unternehmen zu verstehen“. Seine Expertise zeigt sich in den oft sehr ausführlichen Kommentaren zu den einzelnen Branchenplayern.

Investiert wird konkret in Aktien von Unternehmen, „die mit Wasserstoff und Brennstoffzellen ihr Geld verdienen“. Dabei will Krick „die gesamte Wertschöpfungskette, von der Wasserstofferzeugung bis hin zur Speicherung in Brennstoffzellen sowie der Endnutzung in bspw. Fahrzeugen“ sowie den Service und die Dienstleistungen entlang dieser Wertschöpfungskette abdecken. Insgesamt beinhaltet sein Portfolio zurzeit 115 Aktien, von denen der Großteil aber mit weniger als 0,1 Prozent gewichtet ist. Die Top 7 hingegen kommen zusammen auf einen Depotanteil von 40 Prozent. Schwergewichte sind Ballard Power, NEL ASA und SFC Energy mit jeweils über sieben Prozent Anteil. Wie bei solchen Trendthemen üblich ist der Anlagehorizont langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen gehören fast schon zwangsläufig dazu. So kam es kurz nach dem Start des wikifolios vor gut einem Jahr direkt mal zu einem Kursrutsch von 28 Prozent. Dieses Minus ist durch die starke Performance in 2019 (+36 Prozent) mittlerweile aber mehr als wettgemacht.

Wasserstoff & Brennstoffzellen Stevox DE000LS9NCK3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Kennzahlen +118,2 % seit 06.07.2018

-14,1 % 1 Jahr 0,91 × Risiko-Faktor

EUR 12.785.213,81 Investiertes Kapital Über 1 Mio € investiertes Kapital

Beim Schwergewicht noch mal nachgelegt

Mit dem dritten Platz sichert sich Christoph Neemann ( MinusSinus) mit seinem wikifolio Minus Sinus Value Select wie schon im Vormonat einen Stockerlplatz. Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios gab es in den vergangenen Wochen kaum. Bei Clinuvel Pharmaceuticals, die auch hier der absolute Favorit sind und fast ein Viertel des Depotwertes ausmachen, hat der Trader die Position noch mal vergrößert. Bei der bis dahin allerdings auch nur gering gewichteten Aktie von Zumtobel wurden die gesamten Gewinne (24 Prozent) mit einem Schlag mitgenommen.

Unter dem Strich kommt das wikifolio jetzt auf eine Aktienquote von rund 78 Prozent. Der Rest wird als Liquidität gehalten und wahrscheinlich dann investiert, wenn Neemann weitere Aktien findet, deren „erwarteter fairer Wert deutlich von der aktuellen Marktkapitalisierung abweicht“. Der Kurs des Musterdepots ist im Juli leicht gesunken. Dies ändert an der insgesamt starken Performance (gerade auf Jahressicht mit einem Plus von 61 Prozent) aber nichts.

Minus Sinus Value Select MinusSinus DE000LS9KBH7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Kennzahlen +177,5 % seit 14.09.2016

-5,1 % 1 Jahr 0,75 × Risiko-Faktor

EUR 1.140.084,35 Investiertes Kapital Top-Trader und Bestseller