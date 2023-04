Varta rockt die Börse

Bei Vorlage der Q3-Zahlen am Dienstag hat Varta seine Jahresprognose zum wiederholten Male nach oben geschraubt. Der Umsatz soll nun auf 330 bis 340 (zuvor: 320 bis 330) Millionen Euro steigen, beim operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA) werden 84 bis 88 (zuvor 72 bis 76) Millionen Euro erwartet. Die Aktie kletterte daraufhin erstmals in ihrer Geschichte auf über 100 Euro. Obwohl eine Anhebung der Ziele bereits erwartet wurde, gehen die Analysten der Commerzbank davon aus, dass die Konsensschätzungen für 2019 um weitere 10 Prozent steigen werden.

Bei den wikifolio-Tradern ist die Varta-Aktie nicht zuletzt wegen des anhaltend hohen Momentums schon länger heiß begehrt. Florian Schneider ( Saftman ) hatte den Highflyer Ende Januar in sein wikifolio Trendfolge nach Levy aufgenommen und die Position vor zwei Wochen mit einem Plus von 180 Prozent aufgelöst. Der Trader setzt hier regelbasiert immer auf die zehn Aktien mit der höchsten relativen Stärke nach Levy auf Sicht von 65 Tagen. Dazu zählte Varta vor zwei Wochen nicht mehr, wie Schneider erklärt: „Vom Unternehmen und dessen Wachstum bin ich nach wie vor überzeugt, aber das Momentum ging zuletzt etwas verloren, sodass die Aktie nicht mehr zu den aktuell zehn stärksten Aktien zählt.“

Das ließ Varta so aber nicht lange auf sich sitzen und setzte zu einem neuen Höhenflug an. Deshalb nahm der Trader die Aktie am Montag und damit noch vor der Zahlenveröffentlichung erneut in sein Portfolio auf. Mit einem Depotanteil von 11 Prozent ist der Nebenwert schon wieder der zweitgrößte Titel, was Schneider erfreut zur Kenntnis nimmt: „Seit der erneuten Aufnahme von Varta kann die Aktie bereits wieder 10 Prozent Buchgewinn verzeichnen. Mal sehen, wie weit die Quartalszahlen den Wert diesmal tragen. Wichtig wird sein, die mit Sicherheit zu erwartenden Widerstände knapp über der 100 Euro-Marke zu knacken.“ Auf Allzeithoch notiert derweil auch das wikifolio, das bei einem Maximum Drawdown von nur 21 Prozent in gut vier Jahren eine Performance von 119 Prozent vorzeigen kann. Sensationell lief es für den Trader und die Anleger auf Jahressicht: Das wikifolio verteuerte sich um 35 Prozent.