Die heißesten 10 Aktien der letzten Woche auf wikifolio.com

Krisengewinner oder Turn-Around-Kandidaten? Absichern mit Edelmetall oder spekulieren auf Impfstoffhersteller? USA oder China? Aktuell bieten sich zig Investmentansätze an, um in der Krise Geld zu verdienen. Das zeigt sich auch an den bunt gemischten Top-10-Aktien der wikifolio-Toptrader.

Sicher durch die Krise

Allen voran konnte die First Majestic Silver Corp die Trader überzeugen. Der Minenanbieter kämpft zwar noch mit den Folgen der weltweiten Ausgangsbeschränkungen und fährt die Produktion in den Minen erst langsam wieder hoch, doch die Nachfrage nach Edelmetallen ist groß und der Markt glaubt anscheinend an eine schnelle Erholung des Unternehmens. Auf Wochensicht machte das Papier rund viereinhalb Prozent gut.

Entspannt in der Krise

An zweiter Stelle im Ranking steht Netflix. Ein Wochenminus von etwa 5 Prozent wirkt auf den ersten Blick zwar wenig attraktiv, die wikifolio-Top-Trader dürften jedoch an eine rasche Erholung und neue Höchststände glauben. Fundamental spricht viel dafür. Streaming-Anbieter zählen zu den absoluten Gewinnern der Krise und anders als der größte Konkurrent Disney hat Netflix kein Kino-, Vergnügungspark- und Hotelgeschäft, um das es gerade schlecht steht.

Geimpft aus der Krise

Unter den beliebtesten Aktien finden sich auch in diesem Ranking wieder Impfstoffhersteller. Diesmal konnten die BioNtech und Moderna die Trader überzeugen. Das deutsche und das amerikanische Unternehmen – beide notieren an der US-Börse NASDAQ – forschen an einem Impfstoff für Covid-19. Und wecken damit die Hoffnung der Investoren. Die Kurszuwächse können sich sehen lassen. Bei BioNtech waren es rund fünf, bei Moderna rund vier Prozent auf Wochensicht.

Das richtige wikifolio für jede Krise

Edelmetalle, Streaming-Anbieter und Pharma-Unternehmen, schwer da den Überblick zu behalten? Einer dem das gelingt ist wikifolio-Top-Trader Dennis Raute. In seinem Portfolio finden sich mit Facebook , Nvidia , BioNtech und Alibaba gleich vier der beliebtesten Aktien. Kein Wunder, denn der Name seines wikifolios Trendfolge&Trading, ist Programm. Der „Schwerpunkt auf Trading mit fundamentalen und charttechnischen Trends“ brachte neben einer ansehnlichen Rendite von 9,3 Prozent pro Jahr seit 2013 bisher vor allem eins: Sicherheit. Das wikifolio verzeichnet einen maximalen bisherigen Kursverlust von 11,2 Prozent.

Trendfolge&Trading DennisRaute DE000LS9AWD3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +126,6 % seit 25.01.2013

-7,9 % 1 Jahr 0,30 × Risiko-Faktor

EUR 4.902.239,26 investiertes Kapital Über 1 Mio. € investiertes Kapital!