Facebook wird zum Opfer des Datenschutzes

Als Grund verweisen Marktteilnehmer auf die angekündigte Verlangsamung des Umsatzwachstums in der zweiten Jahreshälfte. Mitverantwortlich dafür dürften die Auswirkungen der Datenschutzänderungen von Apple in seinem iOS-Betriebssystem sein.

In kleinem Maße investiert

Florian Stanlein ( FlorianGoy ) sieht die Entwicklung trotz der starken Zahlen ebenfalls skeptisch. „ Facebook warnt vor den Auswirkungen der Maßnahme von Apple, dass Nutzer nun ihre Zustimmung für App-Tracking geben müssen. Da viele dies ablehnen, kann Werbung nicht mehr so zielgerichtet geschaltet werden. Die Auswirkungen werden im laufenden Quartal stärker zu spüren sein.“ Die Aktie bleibt aber vorerst weiter in seinem wikifolio Buy and Hold - Value Ansatz . Der Depotanteil ist mit unter einem Prozent aber vergleichsweise gering. Auch insgesamt scheint Stanlein aktuell etwas vorsichtiger zu sein, da er über die Hälfte des Kapitals in Cash geparkt hat. Grundsätzlich möchte er „großartige Unternehmen“ mit einer starken Marke, einer grundsoliden Entwicklung und einer entsprechenden Kapitalausstattung kaufen und diese „am liebsten für immer“ im Depot behalten. „Zeit ist aus meiner Sicht der Freund großartiger Unternehmen“ begründet er seine Strategie. Investieren möchte er aber erst, wenn diese Unternehmen günstig bewertet sind. Und das scheint aus seiner Sicht aktuell nicht bei vielen Werten der Fall zu sein.

Erfolgreicher Kurzfrist-Trade über Nacht

Andreas Haase ( EventTrader ) hat sogar ganz konkret auf eine negative Marktreaktion bei Facebook spekuliert. Gestern Abend kaufte er für sein wikifolio EventTrader noch vor den Zahlen einen gehebelten Knock-Out-Schein, der von fallenden Kursen bei der Aktie profitieren sollte. Durch das nachbörsliche Minus bei Facebook konnte er den Trade heute Morgen mit einem Plus von 24 Prozent beenden. Der Vollzeit-Trader setzt mit seiner regelmäßig so durchgeführten Strategie auf ein „ereignisorientiertes Trading mit Hebelprodukten“ und hält die Positionen in der Regel tatsächlich nur für ein paar Stunden oder eben über Nacht. Weil die Gewichtung dabei immer relativ gering gehalten wird, sind die Risiken für das gesamte Portfolio trotz des einen oder anderen Totalverlustes überschaubar. Das zeigt sich deutlich an dem maximalen Drawdown von nur gut sechs Prozent nach über sechs Jahren. Die dabei erzielte Performance beträgt 53 Prozent. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf ein Plus von 6,8 Prozent.

EventTrader EventTrader DE000LS9GBW4 Kennzahlen +53,0 % seit 03.03.2015

+1,0 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 1.245.713,74 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 6,8 Prozent

Was zählt ist die Zukunft

Dirk Althaus ( techguru ) hingegen hat gestern Morgen den in dem wikifolio Augmented Reality Innovators ohnehin schon prominent vertretenen Bestand an Facebook-Aktien weiter auf jetzt zehn Prozent ausgebaut. Er verwies dabei auf einen Artikel in der „FAZ“, wo berichtet wird, dass Facebook künftig an der Erschaffung einer virtuellen Welt namens „Metaverse“ arbeiten werde. Bei dem von CEO Mark Zuckerberg als „zentral für die Zukunft“ angesehenen Projekt sollen sich Nutzer in einer künstlichen Online-Welt treffen, Geld ausgeben, Medien konsumieren und möglicherweise sogar arbeiten. „Ein interessanter Bericht passend zum Thema des wikifolios“, schreibt der Trader, der hier auf Aktien von Unternehmen setzt, die im Bereich Augmented Reality Forschung betreiben. Seit dem Start im Herbst 2018 bescherte ihm dieser Ansatz ein Kursplus von 269 Prozent.

Augmented Reality Innovators techguru DE000LS9NMQ9 Kennzahlen +261,3 % seit 12.09.2018

+49,8 % 1 Jahr 0,77 × Risiko-Faktor

EUR 5.709.840,88 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 57,3 Prozent

Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 Alibaba US01609W1027 976.380,91 522 65% 2 BioNTech US09075V1026 1.459.373,63 385 43% 3 Apple US0378331005 128.272,46 283 54% 4 JinkoSolar US47759T1007 1.290.891,72 261 58% 5 Nvidia US67066G1040 55.013,42 259 64% 6 Plug Power US72919P2020 461.868,11 259 61% 7 Tesla US88160R1014 499.176,46 235 60% 8 Amazon US0231351067 5.658.291,63 232 58% 9 Facebook US30303M1027 932.012,73 229 51% 10 Microsoft US5949181045 1.954.015,28 224 59%

