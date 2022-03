Die heißesten Aktien der letzten Woche

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim US-amerikanischen Bergbauunternehmen Freeport-McMoRan. Die Aktie korrigierte am Allzeithoch und Trader griffen eifrig zu. Einen guten Riecher bei der Aktie bewies unter anderem Trader Thorsten Mosel ( coblenztrade). Er kommentierte schon Ende Februar: „Neues Allzeithoch bei Freeport-McMoRan. Aktuell sind Rohstoffe gefragt. Schauen Sie sich nur mal an, welche Unmengen an Kupfer man benötigt, um die Energiewende in Gang zu bringen. Gold erfreut sich auch wachsender Beliebtheit in unsicheren Zeiten.“ Letzte Woche kommentierte Mosel dann erneut: „Freeport-McMoRan läuft von einem Hoch zum nächsten zurzeit. The Trend is your Friend.“ In Mosels wikifolio Leitwolf Multi Konzept ist die Freeport-McMoRan-Aktie derzeit mit 6,9 Prozent gewichtet.