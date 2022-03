Große Finanzinvestoren sorgen für neue Zuversicht

Erstmals in seiner langjährigen Geschichte konnte der DAX an einem einzigen Handelstag mehr als 1.000 Punkte zulegen. Prozentual gesehen war es nach Recherchen von HSBC der fünftgrößte Tagesgewinn der Historie. Deutliche Kursgewinne gab es vor allem bei den Werten, die in den vergangenen Wochen massiv unter Druck standen. So wie die Deutsche Lufthansa. Dort hatte zuvor der 84-jährige Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne die Kursschwäche zum Einstieg genutzt. Über die KA Logistik Beteiligungen GmbH erwarb der Mehrheitsgesellschafter des Logistikkonzerns Kühne + Nagel einen Anteil von rund fünf Prozent an der Lufthansa. Nach dem Bund ist er damit zweitgrößter Aktionär.

Ein Kranich-Fan mit großer Bitcoin-Skepsis

wikifolio-Trader Dirk Dünnebeil ( Schlingel), der die Lufthansa-Aktie schon länger in seinem wikifolio Schlingelfolio hat, kann den Einstieg des Investors sehr gut verstehen: „Wer könnte es ihm auch verübeln? Bei aktuell keinen sieben Milliarden Marktkapitalisierung hat die Lufthansa zu besten Zeiten mehr als 2,5 Milliarden operatives Ergebnis erzielt. Natürlich wird die Lufthansa auf längere Sicht erst mal nicht an diese Ergebnisse rankommen. Nichtsdestotrotz hätten sie bei den geschätzten Ergebnissen für 2023 ein KGV von unter 10 aktuell, während irgendwelche Technologiewerte, die noch nie ein einziges Produkt verkauft haben, konstant Milliardenverluste schreiben, aber zehnmal so viel wert sind wie die Lufthansa an Marktkapitalisierung - das ist absoluter Irrsinn.“

In einem sehr umfangreichen Statement beschreibt er zudem seine Einschätzung zur Entwicklung der Luftfahrtbranche und schließt mit folgenden Worten: „Der Kranich wird fliegen - auch in Zukunft. Die anderen sollten sich warm anziehen - nicht nur wegen der Kälte aufgrund der hohen Energiepreise. Der Kranich ist gerade billig - und vermutlich wird er sogar noch billiger in den nächsten Tagen oder Wochen oder Monaten - wer aber an den Kranich glaubt, der findet in der nächsten Zeit attraktive Einstiegskurse.“

In seinem vor gut sieben Jahren eröffneten Musterdepot ist die Lufthansa die größte Aktie mit allerdings nur gut drei Prozent Depotanteil. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt mit über 60 Prozent eindeutig auf einer Short-Position auf den Bitcoin, den der Trader als ein „gigantisches Schneeballsystem“ sowie „die dümmste Blase aller Zeiten“ bezeichnet. Sein nicht wirklich ambitioniertes Renditeziel von „4 Prozent plus x“ hat Dünnebeil mit einem durchschnittlichen Wertzuwachs von 7,5 Prozent übertreffen können. In Summe liegt die Performance bei 67 Prozent.

Schlingelfolio Schlingel DE000LS9HT88 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +73,0 % seit 06.02.2015

-0,4 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 13.668,38 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 7,5 Prozent

Rally in den USA zum Ausstieg genutzt

Ebenfalls von dem Einstieg eines Finanzinvestors profitieren konnte zu Wochenbeginn Bed Bath & Beyond. Dort war es die Firma RC Ventures, die mit ihrem Engagement für einen noch wilderen Ritt bei der Aktie sorgte. Am Montag stieg der Kurs in der Spitze um fast 90 Prozent, musste einen guten Teil dieses Anstiegs noch am selben Tag aber wieder abgeben. wikifolio-Trader Carsten Hater ( Carstegear) hatte die Aktie in seinem seit Ende 2019 um 183 Prozent gestiegenen wikifolio CHI High-Beta-Stocks nach Zanger zuvor recht hoch gewichtet. Die plötzliche Rally nahm er daher am Montag dankend an und löste die Position komplett auf: „Kaum steigt ein Ryan Cohen als Retter von Game Stop groß bei Bed Bath & Beyond ein, schon schießt der Kurs in Kürze um über 110 Prozent nach oben. Perfekter Ausstiegszeitpunkt für mich. Die über 80 Prozent Plus nehmen wir als Gewinn gerne mit“.

CHI High-Beta-Stocks nach Zanger Carstegear DE000LS9PZU8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +186,2 % seit 02.11.2019

+5,5 % 1 Jahr 0,99 × Risiko-Faktor

EUR 212.413,93 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 55,5 Prozent

Die 10 meistgehandelten MDAX-Aktien der letzten sieben Tage:

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 K+S DE000KSAG888 358 586,36 276 61% 2 Rheinmetall DE0007030009 1 076 153,30 271 60% 3 Lufthansa DE0008232125 75 229,74 220 60% 4 Commerzbank DE000CBK1001 445 041,06 194 54% 5 ThyssenKrupp DE0007500001 360 727,76 159 61% 6 Evotec DE0005664809 226 881,51 156 64% 7 Aurubis DE0006766504 888 017,69 144 58% 8 TeamViewer DE000A2YN900 95 841,25 137 63% 9 ProSiebenSat.1 Media DE000PSM7770 96 063,26 115 71% 10 Freenet DE000A0Z2ZZ5 334 267,62 113 40%

