Netflix: Billig-Abo als letzte Hoffnung?

Das Netflix Billig-Abo nimmt Fahrt auf. Rund 1 Million monatliche Nutzer verzeichnet das Abo-Modell mit Werbung zwei Monate nach Beginn in den USA derzeit. Die Befürchtung, dass sich dieser Zuwachs vor allem aus bestehenden Kunden speist, die auf das Billig-Abo wechseln, hat sich nicht bewahrheitet. Laut Netflix sind die Nutzer des „Basic-Abos“ größtenteils neue oder ehemalige Kunden. An der Börse kommt das gut an. Die Aktie ist auf Wochensicht deutlich im Plus (+6,5 %).

Trading Sentiment: Gewinnmitnahmen bei Netflix

Einige wikifolio Trader nutzten den Aufwind der Netflix-Aktie und nahmen zuletzt Gewinne mit. Das Trading Sentiment zeigt, dass die Verkäufe bei der Netflix-Aktie derzeit deutlich überwiegen:

Netflix: Die Konkurrenz macht Druck

Netflix reagiert mit seinem Billig-Abo auf den zunehmenden Konkurrenzdruck am Streaming-Markt. Vor allem Disney bereitet dem langjährigen Platzhirsch Kopfzerbrechen. Zusammengenommen kamen Disneys Streamingdienste im Sommer 2022 weltweit auf 221,1 Millionen Kunden – und lagen damit ganz knapp vor Netflix mit 220,7 Millionen Kunden. Zu Disneys Streaming-Palette gehört neben Disney+ auch der Dienst Hulu sowie ESPN+. Allein Disney+ brachte es im Sommer 2022 auf rund 152 Millionen Kunden. Amazon Prime kam Ende 2022 auf rund 200 Millionen Abonnenten. Ein Kopf an Kopf Rennen also. Folgende Statista-Grafik veranschaulicht die Lage des deutschen Streaming-Markts Ende 2022:

Netflix: Keine Chance gegen die Großen?

Netflix verdient sein Geld einzig und allein durch seinen Streaming-Dienst. Im Vergleich zu Amazon und Walt Disney ist das ein großer Nachteil. Disney ist eines der größten Medienunternehmen der Welt. Das bringt Synergieeffekte und die Möglichkeit zur Querfinanzierung. Blockbuster werden fürs Kino produziert und dann auf Disney+ zweitverwertet. Dass Disney+ nach wie vor rote Zahlen schreibt, kann sich der Konzern locker leisten. Auch Amazon ist in erster Linie Online-Händler. Auf den monetären Erfolg von Prime Video ist das Unternehmen nicht angewiesen.

Was glaubst du, wer am Streaming-Markt langfristig die Nase vorn hat? Stimme ab, um zu sehen, welcher wikifolio Top Trader deiner Meinung ist.

Netflix-Aktie: - 13,43 % auf Jahressicht

Obwohl die Performance der Netflix-Aktie auf Jahressicht negativ ist, hat sie sich besser gehalten als die Konkurrenz. Wie folgende aktien.guide-Grafik zeigt, haben die Papiere von Amazon und Disney mehr gelitten: Performance-Vergleich 1 Jahr

Netflix: Diese wikifolio Trader setzen auf die Aktie

Fazit

Die Netflix-Aktie reagiert derzeit positiv auf die unerwartet hohen Nutzerzahlen des „Basic-Abos“. Die Konkurrenz-Situation des Streaming-Dienstes ist allerdings nach wie vor angespannt. wikifolio Trader nahmen in letzter Zeit vermehrt Gewinne mit.