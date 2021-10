Die 11 beliebtesten wikifolio-Sparpläne

Wer in seinem privaten Depot Sparpläne nutzt, griff bislang in der Regel auf den einen oder anderen ETF zurück. Nun wird auch mit ausgewählten wikifolio-Zertifikaten bequem regelmäßig angespart. Im dritten Quartal waren die folgenden wikifolios diesbezüglich besonders begehrt.

Kürzlich haben wir mit dem erfolgreichen Trader gesprochen. Über seine Motivation müsse man sich keine Sorgen machen, teilte er mit: „Jetzt fängt es gerade erst an, richtig Spaß zu machen.“ Aber natürlich ist das nicht alles, was Jagd zu sagen hat. Das ausführliche Interview gibt’s zum Nachlesen.

Philipp Haas ist - genau wie die zuvor genannten Trader - Dauergast in den diversen Bestenlisten auf wikifolio.com. Nebenwerte sind sein Steckenpferd, auch wenn er mittlerweile einige erfolgreiche wikifolios rund um unterschiedliche Investmentthemen und Aktien betreut. Mit Nebenwerte Europa hat er ein wikifolio geschaffen, das es dem Anleger ermöglicht, dem eigenen Depot ganz einfach wachstumsstarke europäische Small Caps beizumischen und so Outperformance zu generieren. Warum Nebenwerte das können, erklärt Haas im Interview . Nebenwerte Europa angelt sich Platz 3 der beliebtesten wikifolio-Sparpläne.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.