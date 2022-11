Weltweite Top-Marken steigern ihren Wert deutlich

In der vergangenen Woche ist in Lissabon die aktuelle „Best Global Brands“-Studie der Markenberatung Interbrand erschienen. Zum mittlerweile 23. Mal wurde dabei das Ranking der 100 wertvollsten globalen Marken publiziert. Auch für die wikifolio Trader sind solche Ranglisten von Bedeutung, da einige ihre wikifolios nach den hier relevanten Faktoren zusammenstellen.

Durchaus bemerkenswert ist beim Blick auf die Rangliste, dass der Markenwert der 100 Firmen im Vorjahresvergleich so stark wie noch nie (+16 Prozent) gestiegen ist und damit erstmals die Marke von drei Billionen US-Dollar überschritten hat. Der Wert der Marke hat also nicht notgedrungen mit der Entwicklung des Börsenwerts zu tun. Die Top 10 Marken stemmen dabei mehr als die Hälfte des Gesamtwertes aller Unternehmen. Angeführt wird das Ranking unverändert von Apple , die diese Spitzenposition seit nunmehr zehn Jahren innehaben. Dahinter konnte Microsoft den Online-Händler Amazon von Platz zwei verdrängen. Generell wird das Feld von US-Unternehmen dominiert. Sieben der zehn wertvollsten Marken stammen aus den USA. Neben Samsung und Toyota befindet sich zudem mit Mercedes Benz auf Rang acht auch ein deutsches Unternehmen in der Weltelite.

wikifolio Trader Thomas Brantl ( ThomasBrantl ) wird sich die Ergebnisse dieser Studie ganz genau angesehen haben. Voraussetzung für die Aufnahme in sein wikifolio Value Growth - top brands ist nämlich, dass sich das Unternehmen unter den „ca. Top 20“ dieses jährlich erscheinenden Rankings befindet und seinen Wert verglichen mit dem Vorjahr gesteigert hat.

Werden diese Kriterien verfehlt, soll die Aktie verkauft werden. Bislang hat der Trader allerdings noch keine neuen Transaktionen durchgeführt. Ein möglicher Verkaufskandidat wäre die Aktie von Adobe , die „nur“ auf Platz 21 liegt. An Markenwert eingebüßt hat aus seinem Portfolio lediglich Facebook, die fünf Prozent verloren haben. Im Gegenzug konnte Instagram seinen Wert aber um 14 Prozent steigern, sodass auch bei dem Mutterkonzern Meta Platforms ein Verbleib im Depot zu rechtfertigen wäre. Gut möglich also, dass die Zusammensetzung des voll investierten und langfristig ausgerichteten Depots unverändert bleibt und damit dieselbe „Marken-Truppe“ versucht, die seit dem Start Ende 2015 zweistellige Jahresperformance von durchschnittlich 12,5 Prozent weiter auszubauen. Der maximale Verlust wurde dabei bislang auf unter 30 Prozent begrenzt.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.