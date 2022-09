Wetterfest und rezessionssicher: Safety First – das neue Motto der wikifolio Community?

Krisenthemen gibt es reihenweise – von der schwelenden Energiekrise in Europa über den Krieg in der Ukraine bis zur Inflations- und Zinsthematik. Eigentlich verwundert es nicht, dass die Börsianer nach der rasanten Sommer-Erholungsrally zumindest vorübergehend wieder den Kopf in den Sand stecken.

Die „sichere Seite“ ist somit alles, was von einer möglichen Rezession weitestgehend unbeeindruckt bleiben würde. Während die Eurozone im zweiten Quartal nämlich gerade so ein Wachstum von knapp über einem halben Prozent schaffte, trat die deutsche Volkswirtschaft nur mehr auf der Stelle. Konjunkturunabhängige Geschäftsmodelle sind daher gefragt – auch unter den Top-Tradern auf wikifolio.com.

Fündig wurde die Community in der Rüstungsindustrie, wo langfristige Verträge von Regierungen für einen steten Einnahmenstrom sorgen. Daneben steht der Nummer 1 Luxusgüterkonzern bei den wikifolio Tradern hoch im Kurs. Vermögende Kunden lassen sich von Inflation und schwächelnder Wirtschaft kaum beeindrucken, während die Mittelschicht stärker unter hohen Energiepreisen leidet und daher den Gürtel eher enger schnallen muss.

Und last-but-not-least muss man sich eigentlich nur eine Frage stellen: Was könnte angesichts der fast schon dramatischen Suche nach Alternativen zu russischem Gas stärker nachgefragt werden als erneuerbare Energie? Genau: Erneuerbare Energie. Die wikifolio Trader bauen das Exposure im wikifolio Top 50 Community Aktien M daher nochmal aus.

Wenn das Gas zur Neige geht …

Gleich zwei Photovoltaik-Unternehmen sind seit gestern mit von der Partie. Die deutsche 7C Solarparken schafft es ins Community wikifolio genau wie der US-Wechselrichterhersteller Enphase Energy . Die Aktien beider Unternehmen haben in den letzten Monaten eine herausragende Performance hingelegt – die Enphase-Titel verteuerten sich auf Jahressicht sogar um 90 Prozent.

7C Solarparken profitiert dabei vom hohen Strompreis, weshalb der Vorstand Mitte Juli die Prognose erhöhte. Beim EBITDA 2022 dürften 59 statt der zuvor erwarteten 55,4 Millionen Euro drinnen sein. Lennart Marxen, der in seinem wikifolio Smart Selection - Green vorrangig auf Unternehmen setzt, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten, kommentierte wie folgt: „Da 7C immer sehr zurückhaltend prognostiziert, gehe ich davon aus, dass es das noch nicht gewesen ist und die Prognose sicherlich noch ein weiteres Mal angehoben wird. Gut, dass ich die 7C-Position zuletzt weiter ausgebaut hatte.“

Weiterhin in seinem Musterdepot vertreten ist Enphase Energy genau wie eine Reihe anderer Anbieter alternativer Energien. Enphase ist jedenfalls ein großer Nutznießer von Bidens erst kürzlich bewilligtem 440 Milliarden Dollar schwerem Klimapaket. Allein 370 Milliarden Dollar gibt es zur Förderung von Wind- und Solartechnologie und als Steuerfreibeträge für Endverbraucher, die auf Erneuerbare umsteigen. Daneben sollen finanzielle Mittel auch in den Bau von Fabriken für Batterien und E-Autos fließen. Zwar ist der Deal – wenig verwunderlich – nicht perfekt, so ist er dennoch die größte Investition in saubere Energien in der US-Geschichte.

Smart Selection - Green Moneyboxer DE000LS9QGD2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +109,1 % seit 16.06.2019

-6,6 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 253.340,57 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 26,1 Prozent

Wer hat, der hat

Seit Russland im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, hat die Rheinmetall -Aktie einen wahren Höhenflug hingelegt. Seit Juli bröckeln die Kurse vom Hoch aber deutlich ab, was einige Trader für einen Einstieg genutzt haben. Damit hält der Rüstungskonzern erstmals Einzug ins Community wikifolio. Die gesamte Verteidigungsindustrie gilt aufgrund der bereits erwähnten langfristigen Verträge mit Regierungen oder regierungsnahen Organisationen als rezessionssicher. Außerdem hat der Ukraine-Krieg 2022 die Nachfrage nach Waffen erhöht.

Auch die Luxusgüterindustrie gilt als konjunkturunabhängig. Der Branchengigant LVMH ist seit gestern im wikifolio Top 50 Community Aktien M vertreten. Kein anderes europäisches Unternehmen ist an der Börse aktuell mehr wert. Die Franzosen kommen auf eine Marktkapitalisierung von 330 Milliarden Euro, deutlich mehr noch als der Konsumgüterriese L'Oréal . Trotz hoher oder anziehender Inflation hat sich LVMH in der ersten Jahreshälfte 2022 ausgezeichnet geschlagen. Viele namhafte Marken, die weltweit verkauft werden, eine hohe Nachfrage trotz steigender Preise und Skaleneffekte sorgten bei LVMH für steigende Margen. Schwächelnde Konsumlaune? Inflation? Das lässt LVMH-Aktionäre unbeeindruckt.

Welche Aktien sonst noch „rezessionssicher“ sind, weiß Tea Muratovic von Seasonax: Wie man in Bärenmärkten investiert …

Des einen Freud' ist des anderen Leid

Neben den vier genannten Aktien zieht außerdem der deutsche Werkzeughersteller Einhell ins Community wikifolio ein. Da das wikifolio dem Namen entsprechend aber auf die beliebtesten 50 Aktien beschränkt ist, fliegen auch fünf Aktien aus dem Depot. Die Top-Trader trennen sich unter anderem von der US-Kryptobörse Coinbase , die angesichts des Kursrutsches bei Bitcoin und Ether zuletzt einen Millardenverlust ausgewiesen hat. Wer sonst noch fliegt, zeigt die folgende Tabelle.

Alle Änderungen und Vorteile auf einen Blick

Die Vorteile der „Top 50 Community Aktien M“: passive Strategie als Alternative zu ETFs

breite Diversifikation

bessere Risikostreuung durch Gleichgewichtung der Aktien (im Unterschied zur Gewichtung nach Marktkapitalisierung)

keine Investmenttrends mehr verpassen

das Wissen der Top-Trader vereint zu einem wikifolio

volle Transparenz und laufende Kommentare der Top-Trader auf der entsprechenden wikifolio-Detailseite