Die Community dreht auf: Big Data und Krypto kommen ins Depot

Das Rebalancing – die quartalsweise Überprüfung und Anpassung – des wikifolios Top 50 Community Aktien M wurde Ende August erneut erfolgreich über die Bühne gebracht und hatte es in sich. Was unverändert bleibt, ist eigentlich nur eines: Das Musterdepot besteht weiterhin aus den 50 beliebtesten Aktien der Top-Trader auf wikifolio.com.

Es ist amtlich: Der Blockchain-Hype ist echt

Stefan Waldhauser ( stwBoerse ) ist nach eigener Aussage kein Bitcoin-Fan. Das hielt den Tech-Investor und wikifolio-Trader aber nicht davon ab, sich die Aktie von Coinbase in sein wikifolio High-Tech Stock Picking zu legen.

High-Tech Stock Picking stwBoerse DE000LS9J0L2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +271,6 % seit 12.06.2016

+38,0 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 17.753.495,76 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 28,4 Prozent

Warum er dieses Engagement einging, erklärt er ausführlich auf seinem Blog: „Coinbase ist bei Privatanlegern bekannt als Handelsplatz für Bitcoin und andere Kryptowährungen. Aber um es klar zu sagen: Coinbase als weltweit führende Krypto-Börse für Millionen von Kleinanlegern ist NICHT mein Investment Case. Dieser Markt ist hart umkämpft, es gibt nur wenige Alleinstellungsmerkmale.“ Stattdessen, so Waldhauser, interessiere ihn vielmehr das breite Angebot an auf der Blockchain-Technologie basierenden Financial Services-Lösungen, das Coinbase mittlerweile für institutionelle Anleger und andere Player der Krypto-Ökonomie geschaffen habe. Die Bedeutung dieses Geschäfts sei riesig: „Im zweiten Quartal wurden auf der Coinbase-Plattform von 9.000 institutionellen Kunden erstmals mehr als doppelt so viele Krypto-Assets gehandelt als von den fast neun Millionen monatlich aktiven Retail-Kunden.“

Das Fazit von Waldhauser fällt deutlich positiv aus: „Die Krypto-Ökonomie ist viel mehr als Bitcoin. Sie wird sich weiterentwickeln und Coinbase als führender Infrastruktur-Provider für diese boomende Industrie hat allerbeste Chancen, einer der globalen Player in der gerade entstehenden next-gen Finanzindustrie zu werden.“

Ob mit oder ohne Bitcoin, an die guten Aussichten für Coinbase glaubt nicht nur Sillicon Valley-Kenner Waldhauser. Insgesamt ist die Aktie, die erst seit April an der Börse notiert, aktuell bereits in 38 wikifolios vertreten, in deren zugehörigem Zertifikat zumindest 100.000 Euro investiert sind. Und damit ist Krypto nun final auch im wikifolio Top 50 Community Aktien M angekommen. Doch der Zukunft ist das noch nicht genug.

Mehr Daten = mehr Gewinn!

Was ist Big Data? Was geheimnisvoll klingt, bezeichnet eigentlich nur den im Internet und in den Unternehmen verfügbaren Datenberg, der unglaublich rasch immer größer und immer unübersichtlicher wird. Weil dieser wenig verwunderlich auch schwer zu verarbeiten ist, braucht es technologisch immer anspruchsvollere Tools und Programme. Der Softwareentwickler Palantir hat, so scheint es jedenfalls, das passende Angebot: Software, die Daten sammelt, strukturiert und dem Management hilft, Prozesse besser zu verstehen und zu optimieren.

Richard Dobetsberger ( Ritschy ) setzt unter anderem in seinem wikifolio FuTecUS auf die Palantir-Aktie: „Nicht nur durch die Pandemie bedingt werden immer mehr Daten im Internet verfügbar. Für Palantir kommt dieser Datensprung auch einem Gewinnsprung des Unternehmens gleich. Allgemein ist die Rechnung von Palantir recht einfach. Mehr Daten = mehr Gewinn!“

FuTecUS Ritschy DE000LS9AUL0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.139,2 % seit 31.07.2012

+47,4 % 1 Jahr 0,73 × Risiko-Faktor

EUR 6.803.639,41 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 31,9 Prozent

Ähnlich dürften es auch andere wikifolio-Trader sehen. Die Palantir-Aktie ist mittlerweile in 37 Top-wikifolios vertreten, was einer Quote von 6,3 Prozent entspricht. Das reicht, um auch ins Community-wikifolio aufgenommen zu werden.

Ein knappes Gut steigt im Wert

Die weltweite Halbleiter-Knappheit ist wohl eines der bedeutendsten Wirtschaftsthemen des Jahres. Während die Corona-Pandemie die Nachfrage von Mitarbeitern im Home-Office, aber auch von der Automobilindustrie, die sich auf den Neustart der Wirtschaft vorbereitet, steigert, ist gleichzeitig das Angebot knapp, weil vielerorts noch immer unter Pandemiebedingungen gearbeitet wird. Aber auch längerfristig dürfte der Markt wachsen, da nicht mehr nur ausgewählte Sektoren Halbleiter brauchen, sondern fast alle Branchen. Kein Wunder also, dass der Halbleiterhersteller AMD hoch im Kurs steht. Die Kalifornier meldeten zuletzt deutliche Umsatz- und Gewinnsteigerungen, die über den Erwartungen der Analysten lagen. Die Aktie verteuerte sich in den zurückliegenden drei Monaten um gut 38 Prozent, während die US-Technologiebörse Nasdaq gerade einmal 11 Prozent zulegte.

Weil Halbleiter also offenbar im Trend liegen, enthalten 43 Top-wikifolios aktuell auch die AMD-Aktie. Damit zählt AMD zu den beliebtesten 50 Aktien der Top-Trader und wurde folgerichtig nun auch in die Top 50 Community Aktien M aufgenommen.

Erfahren Sie, in welchen wikifolios mit zumindest 100.000 Euro investiertem Kapital im entsprechenden Zertifikat, der Halbleiterhersteller mit von der Partie ist.

Für den grünen Anstrich

Neben dem kanadischen E-Commerce-Unternehmen Shopify hat es zu guter Letzt nur noch ein Unternehmen in den illustren Kreis der „Top 50“ geschafft. Was aber fehlt in Sachen Wachstum noch, nachdem Krypto und Tech das Rebalancing bislang dominierten? Genau, die nachhaltige Geldanlage. Die ethisch, ökologisch, soziale Vermögensberatung und Fondsgesellschaft Ökoworld ist aktuell in 40 Top-wikifolios vertreten und damit auch im Community-wikifolio. Die Aktie selbst ist wohl einer der Highflyer der letzten 12 Monate. Sie stieg um sagenhafte 450 Prozent.

Auch Tobias Mädel ( TheGreenvestor ) hat den Titel in sein wikifolio The Greenvestor World aufgenommen: „Ökoworld hat eine absolut glänzende Zukunft vor sich. Da besonders junge Menschen mehr und mehr in Richtung grüne Anlagen tendieren und dort auch in Zukunft durch Erbe usw. vermehrt Geld landen wird, ist Ökoworld ein must-have und eine absolute Core-Position im wikifolio!“

The Greenvestor World TheGreenvestor DE000LS9QXG0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +226,1 % seit 25.03.2019

+37,7 % 1 Jahr 0,77 × Risiko-Faktor

EUR 294.395,03 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 61,5 Prozent

Goodbye Deutschland!

Mit diesen Neuzugängen dürften die Top 50 Community Aktien M gut gerüstet für die Zukunft sein. Da das wikifolio dem Namen entsprechend aber auf die beliebtesten 50 Aktien beschränkt ist, fliegen auch fünf Aktien aus dem Depot. Die Top-Trader trennen sich vorrangig von deutschen Papieren. Welche das sind, zeigt die folgende Tabelle.

Alle Änderungen und Vorteile auf einen Blick

Die Vorteile der „Top 50 Community Aktien M“: passive Strategie als Alternative zu ETFs

breite Diversifikation

bessere Risikostreuung durch Gleichgewichtung der Aktien (im Unterschied zur Gewichtung nach Marktkapitalisierung)

keine Investmenttrends mehr verpassen

das Wissen der Top-Trader vereint zu einem wikifolio

volle Transparenz und laufende Kommentare der Top-Trader auf der entsprechenden wikifolio-Detailseite

Outperformance vs ETF-Portfolio im Backtest*