„Risikostreuung ist das A und O“

Entfacht wurde Spiers ( TSTrading ) Börsen-Leidenschaft erst 2014, als ihm auf der Suche nach einer Anlagemöglichkeit fernab des Sparbuchs ein Buch in die Hände fiel. Es war „der entspannte Weg zum Reichtum“ von Susan Levermann. Spier war sofort Feuer und Flamme. Er tauchte in die Materie ein, verschlang Klassiker von Kostolany, Lynch und Buffett und begann schließlich sogar nebenberuflich Banking & Finance zu studieren, um sein Wissen zu erweitern. Als er 2016 wikifolio.com entdeckte, besann er sich seiner Wurzeln und setzte die von Levermann in „der entspannte Weg zum Reichtum“ publizierte Anlagestrategie um.