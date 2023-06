Uniper – so handeln Trader die „Zockerbude“

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Uniper Aktie zu sehen! Registrieren Login

Seitdem der in Schieflage geratene Konzern von der Bundesregierung gerettet wurde, sei die Aktie nur noch eine „Zockerbude“. Die Trader auf wikifolio.com nutzen die Volatilität in dem Titel für ihre Zwecke. Mit 310 Trades und 172 Käufen (55 Prozent) war Uniper in den vergangenen sieben Tagen eine der am häufigsten gehandelten deutschen Aktien auf wikifolio.com. Bei den starken Kursschwankungen der ehemaligen E.On-Tochter bieten sich erfahrenen Tradern fast täglich attraktive Einstiegsgelegenheiten. Und zwar auf beiden Seiten. Seit dem Tief Ende 2022 bei rund 2,10 Euro hat sich der Kurs in der Spitze fast vervierfacht. Zwischendurch gab es in dieser Phase aber auch immer mal wieder stärkere Korrekturen im Ausmaß von 20 bis 30 Prozent. Ein Grund für dieses wilde Hin und Her dürfte der geringe Streubesitz der Aktie sein. Der Bund hält momentan über 99 Prozent aller Aktien, so dass nur noch wenige Anteilsscheine frei handelbar sind. Die dadurch fehlende Markttiefe führt schnell zu starken Kursausschlägen, wie sie jetzt bei Uniper zu sehen sind.

Bei den starken Kursschwankungen der ehemaligen E.On -Tochter bieten sich erfahrenen Tradern fast täglich attraktive Einstiegsgelegenheiten. Und zwar auf beiden Seiten. Seit dem Tief Ende 2022 bei rund 2,10 Euro hat sich der Kurs in der Spitze fast vervierfacht. Zwischendurch gab es in dieser Phase aber auch immer mal wieder stärkere Korrekturen im Ausmaß von 20 bis 30 Prozent. Ein Grund für dieses wilde Hin und Her dürfte der geringe Streubesitz der Aktie sein. Der Bund hält momentan über 99 Prozent aller Aktien, so dass nur noch wenige Anteilsscheine frei handelbar sind. Die dadurch fehlende Markttiefe führt schnell zu starken Kursausschlägen, wie sie jetzt bei Uniper zu sehen sind.

Erfolgreiche Short-Trades

wikifolio-Trader Christian Scheid ( Scheid ) hat ein ganz besonderes Faible für solche Sondersituationen an der Börse. In seinem seit fast zehn Jahren bestehenden und nur knapp unter Allzeithoch notierenden wikifolio Special Situations long/short hat er sich genau darauf spezialisiert. Das Ergebnis: Eine Performance von 570 Prozent oder 22 Prozent pro Jahr bei einem maximalen Drawdown von 44,5 Prozent.

Bei Uniper hat Scheid sein Short-Geschick einmal mehr unter Beweis gestellt. Nachdem die Aktie Anfang Juni bis auf über 8 Euro geklettert war, spekulierte der Trader gezielt auf ein Platzen der seiner Ansicht nach entstandenen Blase. Genau das passierte dann auch, weshalb er die erworbenen Turbo-Puts auf Uniper schon nach wenigen Tagen wieder verkaufen konnte. Dazu postete Scheid: „Ich habe die Uniper-Shorts erst mal zugemacht. Die Gewinne betrugen bis zu 41,15 %. Kurzfristig sehe ich zwar noch Rückschlagpotenzial bis 4,00-4,50 Euro, aber das Chance-Risiko-Verhältnis ist nun deutlich schlechter als am Freitag bei Kursen über 7,00 Euro. Bei einer jederzeit möglichen Gegenbewegung in den Bereich 6,00-6,50 Euro würde ich den Short wieder etablieren.“

Tatsächlich ist die Aktie nach einem Tief bei gut 4,80 Euro letzte Woche kurzzeitig wieder über 6 Euro gestiegen. Bislang wurde Scheid hier aber nicht erneut aktiv.

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +572,6 % seit 09.11.2013 +6,3 % 1 Jahr - Risiko-Faktor EUR 2.475.353,24 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +22,0 Prozent

Erfolgreiche Long-Trades

Elmar Peine ( Potter ) hat sich bei Uniper auf der anderen Seite des Marktes positioniert und war/ist damit ebenfalls sehr erfolgreich. In seinem vor über zehn Jahren eröffneten wikifolio Das Polit-Büro ist die Aktie mit 16,5 Prozent Depotanteil aktuell der drittgrößte Titel. Dank frühzeitigem Einstieg (der erste Kauf erfolgte schon Ende April) liegt die Position aktuell mit 35 Prozent im Plus. Zwischenzeitlich nahm der erfahrene Trader auch schon Teilgewinne mit. Mit dem Fokus auf einige wenige Aktien, „die aus politischen Kalkülen einen Wertzuwachs versprechen“, konnte bislang eine Performance von 801 Prozent oder 23 Prozent p.a. generiert werden. Der Maximalverlust betrug bislang nur 29 Prozent. Seit dem Jahreswechsel läuft es auch dank Uniper mit einem Zuwachs von 18 Prozent wieder außerordentlich gut.

Das Polit-Büro Potter DE000LS9BUA1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +805,5 % seit 03.01.2013 +8,4 % 1 Jahr 1,18 × Risiko-Faktor EUR 1.259.638,51 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +23,5 Prozent

