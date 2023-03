Die wertvollste Währung der Welt

Dieser hat vor wenigen Tagen angekündigt, sich in sechs, jeweils unabhängige Geschäftsbereiche aufspalten zu wollen. Jeder Teil könnte dabei zu gegebener Zeit selbständig an die Börse gehen. Man verspricht sich von der Umstrukturierung, agiler zu werden und neues Wachstum zu generieren. Es gibt aber auch Stimmen, die einen gewissen Regulierungsdruck von Seiten der chinesischen Regierung wahrgenommen haben wollen. Abseits aller Spekulation dürfte man mit der Kursentwicklung der letzten drei Jahre höchst unzufrieden gewesen sein. Am Markt wurden die Überlegungen positiv aufgenommen, mit einem Kurssprung von rund +11 %.

Schlank ohne Jo-Jo-Effekt

Alibaba ist nicht der erste Mischkonzern, der sich verschlanken möchte. Konglomerate, also heterogene Großkonzerne, haben in der Regel mit ihrer eigenen Behäbigkeit zu kämpfen. Gegenüber agilen Spezialisten gerät man da leicht ins Hintertreffen. Dazu kommt, dass Investoren regelmäßig Unternehmen mit klarem Fokus bevorzugen. Aus diesen Gesichtspunkten macht die neue Alibaba-Strategie durchaus Sinn. Und was macht der größte Konkurrent, Amazon.com? Der Online-Branchenprimus ließ zuletzt mit der Ankündigung aufhorchen, 9.000 Stellen streichen zu wollen. Auch so kann man sich verschlanken, hoffentlich mit nachhaltigem Erfolg.

Autonom, smart & profitabel

Manuel Bauer ( Klabauter64) hat sich mit seinem wikifolio Robotics, Automation, Smart Home ganz dem technologischen Fortschritt verschrieben. Er ist der Meinung, dass menschliche Arbeitskraft in Zukunft immer mehr durch Roboter und automatisierte Systeme ersetzt werden wird. Ein weiterer Zukunftsmarkt ist aus seiner Sicht der Bereich „Smart Home“. Als Handelsstrategie verfolgt Bauer einen Growth-Ansatz, dem er gerade bei diesen Themen bessere Performancechancen zutraut als einem Value-orientierten Anlagestil. Theoretisch könnte Bauer auch in ETFs und Anlagezertifikate investieren. Aktuell befinden sich aber ausschließlich Aktien in seinem breit gestreuten wikifolio, nebst einem vernachlässigbaren Cash-Anteil von 1 %. Regional ist Bauer nicht festgelegt. Größte Einzelposition ist derzeit der chinesische Elektronikhersteller Xiaomi, gefolgt von Tesla, Spectris und der Kainos Group. Auch Alibaba und Amazon.com befinden sich unter den Top 15 seiner insgesamt 62 Positionen. Das wikifolio wurde im Oktober 2014 aufgelegt und erwirtschaftete seitdem einen sehr ordentlichen Gewinn von +228 %. Dies entspricht einer jährlichen Durchschnittsperformance von erfreulichen +15,0 %.

Robotics, Automation, Smart Home Klabauter64 DE000LS9EAG4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +229,4 % seit 13.10.2014

-16,5 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 234.037,70 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +15,0 Prozent

Vernetzte Technik

Auch Wilfried Schopges ( diamant) sieht die besten Zukunftsaussichten im Bereich Technologie und Informatik. Dabei spielt für ihn die (weltweite) Vernetzung und das Interagieren der Maschinen und Geräte untereinander eine wichtige Rolle. Entsprechend besteht sein wikifolio Succestecbrands ausschließlich aus internationalen Technologieaktien. Ihm ist die Volatilität dieses Sektors durchaus bewusst. Daher überprüft er seine Positionen regelmäßig und richtet seinen Anlagehorizont eher mittelfristig als auf Tagesereignisse aus. Eine starre Handelsstrategie wendet er nicht an, vielmehr basiert seine Entscheidungsfindung auf Informationen von Internetportalen und Marktstudien. Aktuell ist Schopges quasi vollinvestiert, in nicht weniger als 55 Einzelaktien. Auch er hält Aktien von Alibaba. Die größten Positionen sind allerdings die amerikanischen Tech-Schlachtschiffe: Microsoft (7,9 %), Alphabet (6,6 %), Meta Platforms (5,8 %) und Nvidia (5,1 %). Schopges kann mit seiner bisherigen Performance mehr als zufrieden sein. So legte der Wert im Jahresdurchschnitt um satte +14,7 % zu. Die Gesamtrendite seit März 2013 beläuft sich auf beachtliche +295 %.

Succestecbrands diamant DE000LS9CWS7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +297,5 % seit 14.03.2013

-19,6 % 1 Jahr 1,01 × Risiko-Faktor

EUR 1.017.120,95 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +14,7 Prozent

Stern des Nordens

Etwas flexibler ist Jörn Remus ( Nordmann2015) aufgestellt. Zwar setzt auch er für sein wikifolio Nordstern den Schwerpunkt bei Zukunftsaktien und Megatrends, allerdings fällt das Ergebnis nicht ganz so Technik-lastig aus. Remus zeigt sich zudem offen für ETFs und Knock-Out-Zertifikate. Die Haltedauer variiert dabei von nur einem Tag bis hin zu mehreren Jahren, abhängig von seiner jeweiligen Herangehensweise. So kommen die Charttechnik und die Analyse des Kaufverhaltens vor allem bei kurzfristigen Trades zur Anwendung. Bei längerfristigen Investments macht sich Remus dagegen besonders über die Marktaussichten und mögliche Zukunftsfantasien der jeweiligen Unternehmen schlau. Bevorzugte Regionen sind Deutschland und Europa, sowie USA und China ( Alibaba u.a.). Seine fünf größten Positionen sind: Perion Network, HelloFresh, TAG Immobilien, Hypoport und Steico. Insgesamt finden sich neben 22 Einzelaktien aktuell zwei Hebelprodukte auf den DAX und den Dow Jones im wikifolio. Der hohe Cash-Anteil von 23,5 % dürfte auch der volatilen Marktphase geschuldet sein. Seit dem Start im Juni 2015 fuhr das wikifolio eine Gesamtrendite von überwältigenden +434 % ein. Das entspricht einer durchschnittlichen Jahresperfomance von herausragenden +23,9 %.

Nordstern Nordmann2015 DE000LS9GGD3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +436,7 % seit 18.06.2015

+6,2 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 8.311.928,83 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +23,9 Prozent

Was kommt?

Mit dem Beginn des zweiten Quartals stehen in der kommenden Woche etliche wichtige Termine an: Am Montag wird in Japan der Tankan Bericht mit umfangreichen Daten und Prognosen veröffentlicht. In den USA wird der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe bekanntgegeben, der nach den Prognosen weiter leicht zurückgehen soll. Am Dienstag folgt die deutsche Handelsbilanz, für die ebenfalls ein Rückgang erwartet wird. Am Donnerstag stehen dann die US-Erstanträge für Arbeitslosenunterstützung auf dem Programm, bevor die Woche am Freitag mit dem US-Arbeitsmarktbericht beschlossen wird.

