Mickey Mouse wird 100!

Zunächst vor allem durch Comics und die ersten Zeichentrickfilme bekanntgeworden, entwickelte sich Walt Disney seitdem zu einem Mega-Entertainment-Komplex. Ein Großteil der Einnahmen wird mittlerweile durch Kino-Blockbuster (The Marvels u.a.), Themenparks, Kreuzfahrten oder Merchandising erzielt. 2019 führte man mit Disney+ sogar einen eigenen Streaming-Dienst ein, der dem einstigen Platzhirsch Netflix das Leben schwer macht. Doch auch Disney selbst erlebte immer wieder herausfordernde Zeiten. So musste man im letzten November sogar den alten CEO Robert Iger reaktivieren. Trotz unübersehbarer Anzeichen einer Bodenbildung notiert die Aktie noch immer rund 50 % unter ihrem Allzeithoch aus dem Jahr 2021.

Folgt mir gerne auf LinkedIn oder Twitter!

Heimlich, still und leise …

Auch ein DAX-Schwergewicht hat Grund zum Feiern. Die Rede ist von der Deutschen Telekom. Trotz Krisen, Krieg und Hochinflation erreichte das Bonner Telekommunikationsunternehmen heimlich, still und leise zuletzt ein neues Zehnjahreshoch. Auch die Geschichte des Magenta-Konzerns ist bewegt. So sind die Kurse aus der Zeit vor dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 noch immer in weiter Ferne. Diesmal geht es gemächlicher und hoffentlich nachhaltiger nach oben als in den wilden Zeiten des Neuen Marktes. Zudem ist die Deutsche Telekom ein grundsolider Dividendenzahler. Frische Fantasie durch den Kursausbruch ist lediglich das Sahnehäubchen dieser Börsenstory.

„Let me entertain you“

Es würde nicht verwundern, wenn sich Mahan Tahvildari ( Mathematiker) auch privat gerne unterhalten lässt. Zumindest könnte man von seinem wikifolio Videospiele darauf schließen. Denn aus seiner Sicht ist die Videospielbranche, aber auch der Entertainment-Bereich insgesamt, ein überaus solider Wachstumsmarkt. Daher möchte er ausschließlich in Unternehmen investieren, die in diesen Themenbereichen tätig sind. Fast zwangsläufig kommen die namhaften Unternehmen der Branche aus dem Mutterland des Showbiz, wie eben die eingangs erwähnte Walt Disney. Die größte Position mit über 10,3 % Portfolioanteil ist der globale Videospielprimus Activision Blizzard. Weitere Highlights des aktuell vollinvestierten wikifolios sind Nvidia, Microsoft, Sony und Electronic Arts. Die Informationen für seine Entscheidungsfindung erhält Tahvildari aus Fachzeitschriften sowie Unternehmensberichten. Zur konkreten Auswahl und Gewichtung der Einzelengagements nutzt Tahvildari eigene Chartanalysen. Seinen Anlagehorizont hat er langfristig ausgerichtet. Das im August 2016 aufgelegte wikifolio erzielte bislang einen Wertzuwachs von +123 %. Dies entspricht einer beachtlichen jährlichen Durchschnittsperformance von +13,0 %.

Videospiele Mathematiker DE000LS9KTE6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +123,9 % seit 21.08.2016

-9,0 % 1 Jahr 0,84 × Risiko-Faktor

EUR 286.859,53 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +13,0 Prozent

Spielende Gewinne

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt Fabian Dreher ( uva). Auch er sieht in dem Bereich Streaming und Gaming überdurchschnittliche Zukunftsaussichten. Der Schwerpunkt seines wikifolios Online Gaming und E-Sports liegt auf den Großen dieser Branchen. Neben amerikanischen Werten sieht er sich auch in Europa und vor allem in Asien nach interessanten Investitionsmöglichkeiten um. Dreher verfolgt eine Art „Buy and Hold“-Strategie mit einem Anlagehorizont von ca. fünf Jahren. Er achtet penibel darauf, dass die Unternehmen qualitativ hochwertig und vertrauenswürdig sind. Seine Investmententscheidungen trifft er aufgrund von Fundamentaldaten. Dabei sind ihm besonders eine solide Cash-Position, hohe Verkaufszahlen, gute Wachstumsraten sowie hohe Margen wichtig. In seinem wikifolio sind neben Walt Disney weitere 32 Werte enthalten. Die beiden größten Positionen mit zusammen knapp 30 % sind Advanced Micro Devices und Activision Blizzard. Danach folgen Take 2 Interactive, Nvidia und Microsoft. Der Cash-Anteil beläuft sich aktuell auf nur 2,1 %. Dank einer durchschnittlichen Jahresperformance von satten +15,6 % hat Dreher seit der Auflegung im November 2015 ein Plus von +191 % erwirtschaftet.

Online Gaming und E-Sports uva DE000LS9LG87 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +191,2 % seit 23.11.2015

-10,1 % 1 Jahr 1,16 × Risiko-Faktor

EUR 232.387,65 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +15,6 Prozent

Solides aus der Heimat

Uwe Jaennert ( GordonGekko74) konzentriert sich in seinem wikifolio BaumbergTrading vornehmlich auf deutsche Aktien. Dabei ist die Branche für ihn kein Kriterium. Wichtig ist ihm vielmehr, dass die Unternehmen aufgrund ihrer Geschäftsfelder ein attraktives Zukunftspotenzial aufweisen. Auch der Newsflow und das Chartbild sollten positive Aussichten signalisieren. Seine Informationen bezieht Jaennert nicht nur aus Wirtschaftszeitungen und Börsenmedien, sondern auch aus Hauptversammlungen und dem Austausch mit anderen erfahrenen Kapitalmarktteilnehmern. Sein klar formuliertes Ziel ist es, eine nachhaltige Rendite von 10 % plus X pro Jahr zu erzielen. Zugleich sollen die Schwankungen im Vergleich zum Gesamtmarkt geringgehalten werden. Das wikifolio besteht derzeit aus überschaubaren acht Werten, wobei der Cash-Anteil mit 61,3 % besonders hoch ausfällt. Seine fünf größten Positionen sind: Bijou Brigitte, Adva, Deutsche Telekom, Henkel und EQS Group. Jaennert bringt es seit dem Start des wikifolios im Januar 2015 auf eine ordentliche Gesamtperformance von +190 %, was einem durchschnittlichen jährlichen Kurszuwachs von erfreulichen +13,8 % entspricht.

BaumbergTrading GordonGekko74 DE000LS9GZY9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +190,2 % seit 29.01.2015

-0,3 % 1 Jahr 0,27 × Risiko-Faktor

EUR 291.109,24 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +13,8 Prozent

Was kommt?

Von Mittwoch bis Freitag kommender Woche tagen Weltbank und Internationaler Währungsfonds (IWF) in Washington. Traditionell gibt es am Rande dieses Treffens immer wieder auch börsenbewegende Statements der Teilnehmer. Am Dienstag werden die EU-Einzelhandelsumsätze für das Gesamtjahr 2022 präsentiert. Am Mittwoch werden in den USA die Verbraucherpreisindizes veröffentlicht. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex für Deutschland folgt dann am Donnerstag. Die Woche schließt mit wichtigen US-Wirtschaftsdaten – vor allem die Einzelhandelsumsätze und das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan sind erwähnenswert.

Keine News, Insights und Storys mehr verpassen! Jetzt den wikifolio Newsletter abonnieren!