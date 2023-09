Farbige Blätter, fallende Kurse

Zwar haben wir in unseren Breitengraden keinen Indian Summer, doch auch hier gerät die Färbung der Blätter mitunter zu einem atemberaubenden Schauspiel. Nur unter Aktionären hat der September kaum Freunde. Denn statistisch ist er der mit Abstand schlechteste Börsenmonat. Im Schnitt verlor der DAX seit 1959 in jedem September -1,8% und auch heuer wird er seinem schlechten Ruf gerecht.

Folgt mir gerne auf LinkedIn oder Twitter!

… but remember, to come back after September

Die gute Nachricht: Ab kommendem Montag ist der September-Spuk vorbei. Die restlichen Monate des Jahres sind nämlich in der Regel per Saldo recht gut und sollten die aktuelle Tristesse vergessen lassen. Und natürlich gibt es auch immer wieder Titel, die sich dem Sog entziehen. In diesem Jahr waren das beispielsweise der Immobilienriese Vonovia aus dem DAX 40 mit einem Plus von über 8% und der MDAX-Titel United Internet mit einer Überperformance von beeindruckenden 15%. Nur wer investiert ist, profitiert von solchen Gewinnern.

Zyklisch gegen den Strom

Johannes Schildgen ( Yoshi ) hat sich zwei Prinzipien auf seine Trader-Fahne geschrieben. Zum einen möchte er antizyklisch handeln, zum anderen legt er großen Wert auf Diversifikation. Entsprechend heißt sein wikifolio Antizyklisch und Diversifiziert . Um das Risiko breit zu streuen, möchte er immer in mindestens zehn verschiedenen Werten gleichzeitig investiert sein. Im Moment sind es sogar 75. Darunter neben Vonovia auch eine Reihe von US-Unternehmen wie Tesla , Apple , Alphabet und Berkshire Hathaway . Der Cash-Anteil beträgt 7%. Zukäufe tätigt Schildgen meist bei fallenden Kursen, Verkäufe erfolgen dann folgerichtig bei steigenden Kursen. Allerdings verkauft er bei Gewinnmitnahmen nicht den kompletten Bestand, um so von weiteren Kurssteigerungen profitieren zu können. Sein Fokus liegt auf großen und bekannten Namen, die global tätig sind. Die Haltedauer einzelner Wertpapiere kann zwischen weniger als einem Tag und einer sehr langen Zeitdauer liegen. Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von erfreulichen +9,5% hat Schildgen seit der Auflegung im März 2013 ein Plus von +160% erwirtschaftet.

Antizyklisch und Diversifiziert Yoshi DE000LS9BBT1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +159,9 % seit 29.03.2013

EUR 291.314,70 Investiertes Kapital +8,8 % Performance (1 J)

15,1 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +9,5 %

Agiler Leopard und alter Hase

Mit seinem wikifolio Dividende und Eigenkapital Deutschland gehört der Schneeleopard Holger Degener zu den ganz alten Hasen. Er sucht nach Unternehmen mit einer hohen Eigenkapitalquote und einer ordentlichen Dividendenrendite. Wenn dabei die Marktkapitalisierung im Vergleich zum bereinigten Buchwert bzw. Cashflow eine Unterbewertung anzeigt, wird ein Kaufsignal generiert. Vorzugsweise orientiert er sich also an fundamentalen Kriterien. Für ein optimales Timing bei Kauf und Verkauf nutzt Degener aber die Charttechnik. Prinzipiell versucht er, aus saisonalen und newsgetriebenen Kursschwankungen Profit zu ziehen. Die angestrebte Haltedauer seiner Aktien ist mittel- bis langfristig. Ausländische Aktien, Fonds und ETFs können dem wikifolio beigemischt werden, doch überwiegend legt Degener sein Kapital in deutsche Unternehmen an, wie Vonovia, United Internet sowie Maschinenfabrik Berthold Hermle , Siltronic und JOST Werke . Insgesamt sind es aktuell 90 Einzelwerte und ein ETF, bei einer Cash-Quote von 5,7%. Der Wertzuwachs beträgt im langjährigen Jahresdurchschnitt eindrucksvolle +12,2% zu, womit sich die Gesamtrendite seit Juni 2012 auf +271% beläuft.

Dividende und Eigenkapital Deutschland Schneeleopard DE000LS9AKT4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +270,5 % seit 03.06.2012

EUR 4.107.382,88 Investiertes Kapital +11,9 % Performance (1 J)

15,0 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +12,2 %

Gordon Gekko lebt!

Uwe Jaennert ( GordonGekko74 ) verfolgt mit seinem wikifolio BaumbergTrading eine fundamentale Anlagestrategie. Konkret hält er Ausschau nach Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftsentwicklung (Aufträge, Kooperationen, Geschäftszahlen) besonderes Zukunftspotenzial aufweisen. Zudem werden auch Aktien erworben, die über einen positiven Newsflow verfügen oder durch ein aussichtsreiches Chartbild aus der breiten Masse hervorstechen. Als Informationsbasis dienen Jeannert eigene Recherchen in Wirtschaftszeitungen, spezialisierten Börsenmedien oder der Besuch von Hauptversammlungen. Das langfristige Ziel der Strategie ist es, eine nachhaltige Rendite von 10% plus X pro Jahr zu erzielen bei gleichzeitig geringeren Schwankungen des Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Im Moment hält Jaennert einen „leicht“ erhöhten Cash-Anteil von 81,5%. Nach den Gewinnmitnahmen der jüngeren Vergangenheit, sucht er auf ermäßigtem Niveau wieder nach attraktiven Investitionsmöglichkeiten. Entsprechend finden sich in seinem wikifolio aktuell nur ganze fünf Einzelwerte: EQS Group , United Internet, Friedrich Vorwerk Group , Dr. Hönle und Muehlbauer Holding . Seit der Auflage Ende Januar 2015 summiert sich der Wertzuwachs auf sehr erfreuliche +188%. Dies entspricht einer mehr als soliden jährlichen Durchschnittsperformance von +13%.

BaumbergTrading GordonGekko74 DE000LS9GZY9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +188,1 % seit 29.01.2015

EUR 261.915,56 Investiertes Kapital +2,1 % Performance (1 J)

4,8 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +13 %

Was kommt?

Kommenden Montag wird in den USA der ISM für das verarbeitende Gewerbe präsentiert. Die Bank of Japan legt den Tankan Herstellungsindex für große Unternehmen vor. Am Dienstag, dem Tag der deutschen Einheit, stehen keine erwähnenswerten Termine auf dem Programm. Dafür gibt es am Mittwoch einen ganzen Strauß an Zahlen aus der Eurozone: S&P Global PMI Gesamtindex, Einzelhandelsumsätze und Erzeugerpreisindex. In den USA werden vor allem die Zahlen zur Beschäftigungsänderung und der ISM für das nicht-verarbeitende Gewerbe erwartet. Der Donnerstag steht hierzulande im Zeichen der Handelsbilanz. Die Woche schließt am Freitag mit einer Reihe wichtiger Termine. So werden u.a. die amerikanischen Durchschnittslöhne bekanntgegeben. Ebenfalls in den USA gibt es die Daten zur Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Im Nachbarland Kanada erscheinen die aktuellen Zahlen zur Entwicklung der Arbeitslosigkeit und zu den durchschnittlichen Stundenlöhnen.

Keine News, Insights und Storys mehr verpassen! Jetzt den wikifolio Newsletter abonnieren!