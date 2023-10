Sichere Häfen, ahoi!

So machte Gold am Freitag einen gewaltigen Kurssprung, da es weiterhin als „sicherer Hafen“ in unsicherer Zeit gilt. Volatile Preisreaktionen sind auch bei anderen Rohstoffen zu erwarten, vor allem bei Öl, welches noch immer in großen Mengen aus Nahost kommt – eine konkrete Gefährdungslage bei einer Ausweitung des Krieges.

Kühlen Kopf bewahren

Ob es einem gefällt oder nicht, auch die Rüstungsindustrie ist ein Nutznießer militärischer Auseinandersetzungen, das zeigte sich auch beim Ukraine-Krieg, der die Kurse einzelner Konzerne deutlich ansteigen ließ. Es ist zumindest ein kleiner Trost, dass auch für denkbar schwierige Zeiten eine passende Anlagestrategie gibt. Als Sachwerte verkörpern Aktien zudem Substanz, was die Chancen auf Werterhalt und -zuwachs erhöht, vorausgesetzt man schafft es, einen kühlen Kopf zu bewahren.

Aus dem Geheimlabor

Richard Dobetsberger ( Ritschy) managt nicht weniger als acht wikifolios. Für das mit dem Namen FuTecUS legt er den Fokus auf Unternehmen, die aus seiner Sicht potenzielle Zukunftstechnologien entwickeln und vorantreiben. Diese können in unterschiedlichsten Branchen tätig sein, allerdings bevorzugt er amerikanische Firmen. Die Haltedauer ist davon abhängig, wie lange er einen innovativen Vorteil des Unternehmens erwartet, was ein aktives Portfoliomanagement erfordert. Nach welcher Strategie er seine Titel auswählt und woran er das Timing seiner An- und Verkäufe festmacht, darüber hält sich „Ritschy“ sehr bedeckt. Tatsache aber ist, dass er über ein gutes Händchen oder Gespür verfügt, denn seine Performance ist „à la bonne heure“ und dies schon über eine lange Zeit. So legte der Wert im Jahresdurchschnitt um eindrucksvolle +24,0 % zu. Die Gesamtrendite seit Juli 2012 ist damit vierstellig: +1.020 %! Dazu kommt, dass die Zusammenstellung seines wikifolios auch die aktuellen globalen Themen abdeckt. Unter den 23 Einzeltiteln befinden sich solche aus den Bereichen Rohstoffe/Energie ( NextEra Energy, FirstSolar) und der Rüstungsindustrie ( Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin und General Dynamics). Der Cash-Anteil liegt bei 0,8%.

FuTecUS Ritschy DE000LS9AUL0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +984,6 % seit 31.07.2012

EUR 4.895.667,63 Investiertes Kapital -9,9 % Performance (1 J)

22,7 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +24,0 %

„Never fight the government“

Man darf die Handelsidee von Dr. Elmar Peine ( Potter) durchaus als außergewöhnlich bezeichnen. Er sucht für sein wikifolio Das Polit-Büro nach Kandidaten, die aus politischem Kalkül einen Wertzuwachs versprechen. Gründe für ein Investment können vielfältig sein: Themen, die eine staatliche Förderung versprechen (Erneuerbare Energien, E-Mobilität); Themen mit staatlichem Interesse (Sicherheitsindustrie); erwartete Auftragsvergabe öffentlicher Stellen; aktuelle politische Geschehnisse und Krisen. Das Anlageuniversum des wikifolios ist – mit Ausnahme von Rohstoffen und Bonds – nicht eingeschränkt. Im Durchschnitt ist die Haltedauer seiner Titel mittelfristig angelegt. Dr. Peine erwartet kurzfristig noch keinen neuen Boom und ist deshalb eher defensiv eingestellt. So hält er knapp 33 % Cash, um dann zum richtigen Zeitpunkt wieder investieren zu können. Der Rest seines Kapitals ist auf sieben Aktienwerte und zwei Short-ETFs aufgeteilt, um größere Verluste bei sinkenden Kursen zu verhindern. Zur weiteren Absicherung hat er vor kurzem den Bestand an Barrick Gold erhöht. Mit Palantir Technologies und Hensoldt hat er auch die Bereiche Sicherheit und Rüstung im weitesten Sinne abgedeckt. Die durchschnittliche jährliche Performance liegt bei starken +20,9 %. Seit der Auflage im Januar 2013 summiert sich der Wertzuwachs des wikifolios auf inzwischen +674 %.

Das Polit-Büro Potter DE000LS9BUA1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +674,4 % seit 03.01.2013

EUR 1.006.047,13 Investiertes Kapital -3,6 % Performance (1 J)

30,1 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +20,9 %

Energiegeladener Stoiker

Robert Zschorlich ( MarcAurelInvest) möchte mit seinem wikifolio MAI Energy Selection an der Entwicklung der weltweiten Energiemärkte partizipieren. Dies beinhaltet sämtliche Unternehmen mit Bezug zur Energiebranche wie Energieversorger, Explorer, Produzenten, Transportunternehmen und Dienstleister. Da es sich um einen zyklischen Markt handelt, ist es wichtig die vorherrschenden Phasen korrekt und konkret einzuordnen. Dazu nutzt Zschorlich neben der Charttechnik auch umfangreiche Angebots- und Nachfragenanalysen. Entsprechend seiner Research-Ergebnisse bildet er dann die interessantesten Bereiche des Energiemarktes ab. Finanzinstrumente wie ETFs, Fonds oder Anlagezertifikate können dem wikifolio beigemischt werden, um Hebelprodukte macht er einen weiten Bogen. Die Haltedauer variiert von mittel- bis langfristig. Aktuell ist er quasi vollinvestiert und das wikifolio zählt neben zwei ETFs elf Aktientitel, mit den vier größten Positionen: Crescent Point Energy, Peyto Exploration & Development, Africa Oil und Yellow Cake. Die Gesamtrendite von +472 % seit März 2020 entspricht einem jährlichen Wertzuwachs von atemberaubenden +62,3 %.

MAI Energy Selection MarcAurelInvest DE000LS9QMB4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +472,5 % seit 09.03.2020

EUR 3.404.590,37 Investiertes Kapital +3,4 % Performance (1 J)

27,8 % Volatilität (1 J) Ø-Performance pro Jahr: +62,3 %

Was kommt?

Zum Anfang der neuen Berichtswoche bringt die Deutsche Bundesbank am Montag ihren Monatsbericht heraus. Die Europäische Kommission veröffentlicht Daten zum Verbrauchervertrauen. Am Dienstag werden für Deutschland, die Eurozone und Großbritannien der S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex und PMI-Gesamtindex präsentiert. Das ifo-Institut informiert am Mittwoch über den deutschen Geschäftsklimaindex. In Kanada kommt es zur Zinssatzentscheidung der dortigen Notenbank. Auch die EZB gibt ihre Zinssatzentscheidung bekannt, nur einen Tag später am Donnerstag. In den USA werden die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt erwartet. Zudem wird bekannt gegeben, wie viele Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung gestellt wurden. Ebenfalls in den USA werden am Freitag die Kernausgaben des persönlichen Konsums veröffentlicht.