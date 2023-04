Gold-Anhänger wittern Morgenluft

Beginnend mit Ende Mai an war die Feinunze in der Spitze um über 12 Prozent auf rund 1.440 US-Dollar gestiegen. Damit erreichte der Preis des Edelmetalls den höchsten Stand seit Mai 2013. Allein das zeigt schon, welch schwere Zeiten die wirklich treuen Goldanleger in den vergangenen Jahren durchlebt haben.

In dem seit 2014 bestehenden wikifolio Instinkt pur von Sven Brucklacher ( Sargnagel ) ist die Goldaktie aktuell die drittgrößte Position. Aufgrund des frühzeitigen Einstiegs liegt der Trader hier zwar noch im Minus. Das soll sich seiner Einschätzung nach in Kürze aber ändern: „Spannende Entwicklung beim Goldpreis und somit auch bei den Goldminen. Die Kursentwicklung der letzten Tage bei Barrick Gold gefällt mir sehr gut. Da kann noch einiges an Potential drin sein.“ Das voll investierte Musterdepot hat sich auch dank der Goldminen-Rally seit Jahresbeginn überdurchschnittlich gut entwickelt und gut 23 Prozent an Wert zulegen können. Dadurch ist die Gesamtperformance auf 73 Prozent geklettert.

Warum sie sich für dieses Investment entschieden haben und welche Erwartungen sie damit verbinden, wird in einem ausführlichen Kommentar erläutert: „Der Goldpreis steigt heute mit einem Kaufsignal über die seit 2014 geltende Barriere von 1.360 Dollar. In dieser Zeit hat sich eine mehrjährige untere Umkehrformation heraus gebildet. Das Potenzial aus dieser Formation reicht bis an die alten Höchststände bei 1.800 Dollar. Der Goldminenindex hat sich in dieser Phase um mehr als 50 Prozent reduziert, steigt aber seit Jahresanfang wieder an. Der Index bricht heute aus seinem Abwärtstrend seit 2011 aus. Zwei so deutliche Kaufsignale animieren zu einem Einstieg. Dazu kommen aus Safe-heaven-Sicht die hohe Verschuldung von Staaten und Unternehmen sowie die geopolitischen Brandherde auf der Welt. Die aktuell abwärts gerichtete Zinspolitik der Notenbanken unterstützt ebenfalls den zinslosen Goldpreis. Die Goldminen sind sehr niedrig bewertet, was bei steigendem Goldpreis einen erheblichen Hebel nach oben bietet. In der letzten großen Aufwärtsbewegung, die 2002 startete, legte der Index um mehrere hundert Prozent zu“. Das wikifolio selbst ist nach einer mehrjährigen Konsolidierungsphase dank der fulminanten Aufholjagd seit dem Jahreswechsel (+28 Prozent) gerade auf ein neues Allzeithoch geklettert.