Deutsche Einzelwerte

Wenn man in Deutschland lebt und selbst investiert, legt man meistens auch einen besonderen Fokus auf deutsche Unternehmen. Dieses Wikifolio enthält verschiedene deutsche Aktien aus den verschiedenen deutschen Indizes, um eine ausgewogene Diversifikation zu erreichen. Die Übergewichtung bestimmter Unternehmen wird bewusst vermieden, um das Risiko vor großen Kursverlusten zu minimieren. Die Werte werden nach Fundamentaldaten, sowie den möglichen Wachstumschancen in der Zukunft ausgewählt. Der Anlagehorizont beschränkt sich auf einen mittel- bis langfristigen Zeitraum, was aber auf keinen Fall kurzfristige Trades bei einem besonders guten Chance-Risiko-Verhältnis ausschließt.