High Quality Compounders

Das High Quality Compounder Portfolio investiert in die besten Unternehmen der Welt. Welche Attribute zeichnen ein gutes Unternehmen aus? Quantitative Kennzahlen: - Free Cashflow (FCF) Growth: Wie stark wächst der erwirtschaftete Free Cashflow - FCF Marge: Welchen Anteil am Umsatz hat der Free Cashflow - FCF Return on Capital: Welchen Anteil hat der Free Cashflow am Kapital (Kapital = Eigenkapital + langfr. Fremdkapital) - P/FCF: Die Bewertung der Aktien erfolgt über den Quotienten aus Kurs und dem Free Cashflow Qualitative Aspekte: - Hat das Unternehmen ein Monopol/Duopol? - Agiert das Unternehmen in einem wachsenden Markt? - Gibt es Eintrittsbarrieren (Patente, benötigtes Kapital)? - Sind Umsätze wiederkehrend oder einmalig? - Welche Wettbewerbsvorteile hat das Unternehmen?