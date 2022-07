Innovators Excellence

Das wikifolio soll in Wachstums-Unternehmen in bestimmten Branchen (Biotechnologie, Green Energy, eCommerce, Cloud-Dienstleistungen, FinTech, etc.), die über einen entscheidenden Wettbewerbsvorsprung verfügen, investieren. Diese werden anhand einer Fundamentalanalyse (Analyse der Markt- und Wettbewerbsposition, Patent- und Markenrechte, Entwicklungsvorsprung gegenüber Mitbewerbern, Umsatzwachstum, etc.) verbunden mit Chart-Analyse ausgewählt. Das wikifolio wird weiteres in hervorragende Unternehmen, die temporär unterbewertet sind, investieren. Die Unterbewertung kann sich aufgrund einer Marktübertreibung ergeben oder aus einer unternehmensspezifischen Konstellation (zB: Spin-off, etc.). Auswahlkriterien sind eine starke Marktposition mit entscheidendem Wettbewerbsvorteil, Aktivität in einem wachsenden Markt, solide Bilanzen und langfristiges Gewinnwachstum. Die Unternehmen werden anhand einer Fundamentalanalyse ausgewählt: Analyse der Markt- und Wettbewerbsposition, Vorsteuerertrag/Umsatz (EBIT-Marge), Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), etc. Es kann in Unternehmen von allen Teilen der Welt veranlagt werden. Durchschnittlich sollen ca. 10 - 30 Positionen im Depot gehalten werden. Ich werde das Portfolio aktiv managen. Die Aktien sollen mittel- bis langfristig gehalten werden, um das Wertentwicklungspotential der Portfolio-Unternehmen auszuschöpfen.