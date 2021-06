JSInvest-Basic

Handelsidee

Meiner Meinung nach gibt es mehrere Strategien, welche einen Mehrwert schaffen können. Deshalb soll sich dieses Wikifolio nicht auf eine einzelne Strategie beschränken, sondern ein Mix aus allen Entscheidungsfindungs-Analysen. Es werden sowohl Wachstums (Growth), Dividenden (Dividend) und Unterbewertete Aktien (Value) im Depot aufgenommen.

Die technische Analyse (Trend) soll ebenfalls Anwendung finden bei Kauf- sowie Verkaufsentscheidungen.



Das Anlageuniversum soll nur wenig eingeschränkt werden. Hauptsächlich soll in Amerikanische Werte, Asiatische und Europäische Werte investiert werden.



Es sollen in der Regel nicht mehr als ca. 20 Titel (ca. 80% Gewichtung) gehalten werden. Weiterhin sollen ca. 10% in ETF's angelegt werden. Die Cash-Quote soll zwischen 5-10% liegen. Um Verluste nach Möglichkeit zu begrenzen soll ein aktives Risikomanagement umgesetzt werden. Die Anteile am gesamt Portfolio einzelner Titel soll ca. 15% nach Möglichkeit nicht überschreiten.



Der Anlagehorizont soll überwiegend mittel- bis langfristig sein. mehr anzeigen