Zukunftssicher 2040

Dieses Wikifolio soll die relevantesten und zukunftsträchtigsten Werte für die nächste Dekade beinhalten und somit ein starkes Fundament, Diversität, viele Branchen und zahlreiche Chancen bieten. Hierzu können sowohl Blue Chips gehören, die sich seit vielen Jahrzehnten bewährt und auch immer neu erfunden haben, aber auch Value Werte, die ggf. ein überdurchschnittliches Wachstum erzielen können. Demnach soll hauptsächlich in Werte aus Nordamerika, Europa und Asien investiert werden. Grds. soll sich der Buy and Hold Ansatz im Wikifolio wiederfinden. Nichtsdestotrotz soll die Möglichkeit bestehen sich von einzelnen Werten trennen zu können. Anpassungen werden Anlassbezogen vorgenommen. Das Portfolio soll aus etwa 20-40 Werten bestehen. Einzelne Werte können auch übergewichtet werden. Der Anlagehorizont ist langjährig ausgerichtet.