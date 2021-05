Cannabis Med Wellness Global

Handelsidee

"Keine Panik. Das ist alles organisch."

Es ist unbestritten, dass der Cannabis-Markt ein Milliarden-Business ist. Cannabisbasierte Medikamente, Marihuana oder Konzentrate wie Haschisch oder Öle für die Verwendung in Essen, Wellness, Nikotinersatzprodukte und viele weitere spannende Anwendungen in der alltäglichen Anwendung.



AKTIVER WIKIFOLIO ANSATZ:

Dieser wikifolio soll regelmäßig überprüft und die Unternehmen stetig bewertet werden mittels regelmäßiger fundamentaler Analyse. Es soll ausschließlich in Einzelaktien investiert werden. Dabei sollen einzelne Unternehmen stärker gewichtet werden, bei denen das Geschäftsmodell aus meiner Sicht aussichtsreicher erscheint.



Auch Neukäufe können getätigt werden mittels fundamentaler oder technischer Analyse und falls meiner Meinung nach neue spannende Unternehmen in diesem Segment an den Markt kommen oder Verkäufe falls sich bei den Unternehmen die Geschäftsaussichten deutlich verschlechtern.



Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein. mehr anzeigen