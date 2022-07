Swimming The Market

Während vor allem die langfristige Security Selection extrem viel Research und Zeit kostet, bringt sie rein statistisch betrachtet in den meisten Fällen keinen Vorteil. Ziel der Handelsstrategie ist es daher, sich grundsätzlich an einer sehr einfachen Asset Allocation zu orientieren, die sich aus der klassischen Kombination aus 70% MSCI World und 30% MSCI Emerging Markets ergibt. Die gesparte Zeit soll dafür darein investiert werden, nach kurz- bis mittelfristigen Trade-Möglichkeiten zu suchen und durch zeitweilige Abweichungen von der langfristigen Asset Allocation eine Outperformance zu erzielen. So kann auch jederzeit flexibel auf bestimmte Marktphasen und Stimmungen/Trends reagiert werden. Insgesamt soll das Portfolio also in erster Linie mit dem Markt schwimmen, ihm aber durch kleine, im Risiko begrenzte Trades ein paar Paddelschläge voraus sein. Es wird eine Rendite leicht oberhalb der Marktrisikoprämie des CAPM angestrebt, bei gleichem oder sogar leicht geringerem Risiko als dem Marktrisiko. Grundsätzlich wird dauerhaft eine Investmentquote von 100% angestrebt, in Sonderfällen kann kurzzeitig auch mal etwas Cash gehalten werden. Die Trades, die die Abweichung von der standardmäßigen Asset Allocation ausmachen, haben stets einen Stop Loss, der strikt eingehalten wird. Anhand des Abstands von der Kaufmarke zum Stop Loss ergibt sich dann die Positionsgröße so, dass pro Trade maximal 1% des Depotwertes im Risiko steht. Das benötigte Kapital für den Trade wird dann durch anteilgerechte Teilverkäufe der beiden ETFs generiert. Wird ein Trade durch Stop Loss oder Gewinnmitnahme geschlossen, so wird der Erlös sofort wieder anteilgerecht in den MSCI World und den MSCI EM investiert, sodass stets das Verhältnis 70/30 aufrecht erhalten wird. Das Anlageuniversum für die Trades umfasst hauptsächlich weltweite Aktien und ETFs, kann in Ausnahmen aber auch mal Zertifikate oder Short-Instrumente zur kurzfristigen Absicherung enthalten.