Value-Titles

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

HOLOGIC INC. DL-,01

Hologic kann bereits auf drei erfolgreiche Quartale des Geschäftsjahres 2021 zurückblicken. Bereits nach dem Q3 2021 konnte ein Total Revenue von 4.315,7 Millionen USD erwirtschaftet werden. Damit konnte HOLX bereits in seinen ersten drei Quartalen ein Revenuewachstum von 14,28 % ggü. Gesamtjahr 2020 und 28,16% ggü. Gesamtjahr 2019 realisieren. Mit einem durchschnittlichen vierten Quartal könnte der Revenuewachstum auf Gesamtjahresvergleich auf 40% ansteigen (vgl. zu 2020). Schlüsselt man die Revenues in ihre Bestandteile auf, so konnten in so ziemlich allen Bereichen im Vergleich zum Vorjahr deutliches Wachstum verzeichnet werden. Besonders der Bereich der "Molecular Diagnostics" schien ein starker Treiber zu sein, da unter diesen auch die Verkäufe von "Covid-19 assays" fallen, welche aktuell rückläufig sind. Es bleibt also beobachten, inwiefern die sinkenden Revenues in diesem Bereich durch steigende Zahlen in den anderen Bereichen wettgemacht werden können. Nichtsdestotrotz bleibt die Aktie unter den aktuellen Bedingungen, meines Erachtens nach, ein Buy mit einem optimistischen Kursziel von über 90 USD.