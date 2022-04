Value meets Trend und Tech

Es wird eine volatil-arme Wertentwicklung des investierten Kapitals angestrebt. Dies soll durch eine gezielte Auswahl von Dividenden-Aktien und ETFs einerseits, andererseits durch die Anwendung von fundamentaler und technischer Analyse erreicht werden. Indikatoren, die zur Entscheidungsfindung herangezogen werden sollen, können zum Beispiel sein: RSI, MACD, (Fast) Stochastic, Momentum und weitere. Durch eine Beimischung von Technologieaktien soll die Wertsteigerung optimiert werden, wobei das Verhältnis zwischen Value- und Growth-Aktien nicht festgeschrieben, sondern vom Trend am Markt abhängig sein soll. Investitionen in Optionsscheinen und weitere Hebelprodukten können sowohl zur Verstärkung eines Trends als auch zur Absicherung des Wikifolios benutzt werden. Grundsätzlich soll der Anlagehorizont eher mittel- bis langfristig ausgelegt sein, es können aber zum Beispiel aufgrund der Auswertung technischer Indikatoren auch kurzfristige Trades durchgeführt werden.