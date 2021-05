Handelsidee

In dem Wikifolio "Kraft in Zahlen" wird in Aktien investiert, die zum einem über eine geringe Marktkapitalisierung verfügen und somit viel Potenzial für Wachstum bilden und zum zweiten Unternehmen die großes Innovationspotential besitzen.



Grundsätzlich kommen Aktien aus jedem Teil der Welt in Frage, jedoch beschränkt es sich hauptsächlich auf die USA, Europa und Japan.



Die wichtigsten Kriterien nach denen Aktien ausgewählt werden sollen sind:



- Geschäftsmodell

- Hier wird besonders darauf geachtet, wie erträglich sind die Margen zum Beispiel. Kann das Produkt gegen die Konkurrenz ankommen, besteht überhaupt eine signifikante Konkurrenz etc.

- Management

- Welchen bisherigen Werdegang haben die Top Verantwortlichen bisher. Was ist ihre Qualifikation. Welche früheren Beschäftigungen sind relevant (Linkedin)

- Geschäftszahlen

- vor allem Schuldenstand, Retained Earnings, Umsatzwachstum, etc.



Die Aktien sollen je nach Bewertung mittel bis langfristig gehalten werden und einen breiten Markt abbilden. In der Regel sollen Aktien aus vielen Branchen gehalten werden.

