Handelsidee

Maximale Rendite bei minimalen Verlust

Investiert wird sowohl in Aktien, Knock-Out-Zertifikate, als auch Optionsscheine.

Zur Absicherung dient der Vanguard FTSE All-World ETF mit 10.000€

Informationsquellen sind: AlleAktien, Investflow, AktionärTV und eigene Recherche!

Das Portfolio beinhaltet dauerhaft mindestens den ETF zur Absicherung, sowie 5 Qualitätsaktien

Ziel ist es ganz klar: den Markt zu schlagen und eine Rendite von über 15% p.a. erreichen

In Qualitätsaktien werden ca. 10.000€ investiert pro Aktie (max. 5 Stück im Portfolio)

In Wachstumsstarke Aktien werden ca. 5000€ investiert pro Aktie (Anzahl unbegrenzt) mehr anzeigen