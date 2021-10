Wachstums Giganten

Handelsidee

Hier werden die besten der besten im Punkto Wachstum weltweit abgebildet.

Nur wer überdurchschnittliches Wachstum erwirtschaftet kommt in dieses Wikifolie rein.

Für Schwachmaten oder gehypte Aktien die ihr Wachstum nicht Quartal für Quartal bringen

- no way. mehr anzeigen