Grundziel: Das All Weathers Invest Wikifolio investiert defensiv und langfristig (d.h. min. 10 Jahre Anlagehorizont). Das Risiko wird breit in viele verschiedene Assetklassen gestreut und setzt den Fokus vor allem auf wirtschaftsstarke Industrie- und Schwellenländer. Strategische Ausrichtung: Strategisch basiert das Portfolio auf der Allwetterstrategie von Ray Dalio, um gerade in ökonomisch unsicheren Zeiten ‚wetterfest‘ und diversifiziert anzulegen und dennoch eine Rendite zu erzielen, die die Kerninflation (ca. 5% p.a.) schlagen kann, um somit noch genug Nettorendite bieten zu können, gerade in Zeiten eines ökonomisch immer schwieriger werdenden Marktumfeldes, deswegen die Beimischungen von Rohstoffen und Kryptowährungen. Trotzdem setzt die langfristig orientierte Anlagestrategie durch den hohen Anteil an Staatsanleihen eher wieder auf sinkende Leitzinsen und Inflationsraten. Daher wird ein Buy-and-Hold-Ansatz verfolgt, dennoch kann es zu einzelnen Rebalancings kommen, um z.B. den Anteil von Rohstoffen und Kryptos bei steigenden Inflationserwartungen zu erhöhen im Gegenzug zur Reduzierung der Bond-Positionen. Anlageuniversum/ Assetklassen: Das All Weathers Invest Wikifolio investiert zu Hälfte in Staatsanleihen aus Euro-Ländern und US-Staatsanleihen. Zu einem Drittel in breit gestreute indexbasierte ETFs, z.B. auf den MSCI ACWI bzw. EM, den S&P 500 oder den STOXX Europe Small 200. Zwecks der regionalen Aufteilung wird eine Balance zwischen starken Industrienationen wie EU und USA sowie wachstumsorientierten Schwellenländern erstrebt, sowie eine Balance von Large (eher Value) und Small Caps (eher Growth orientiert). Dazu werden je ca. 6 % Rohstoff-ETFs und Gold-ETCs beigemischt, sowie eine Auswahl bekannter Krypto-ETPs mit einem maximalen Anteil am gesamten All Weathers Invest Wikifolio von ca. 5% wie Bitcoin, Ethereum, Cardano oder Solana. Hebelprodukte sind ausgeschlossen.