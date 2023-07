Mein erstes Wikifolio bildet mein persönliches langfristiges Portfolio zur Altersvorsorge ab. Der Titel beschreibt dabei das Ziel, langfristig eine stabile Rendite von min. 6% p.a. zu erzielen (Die Real-Rendite der letzten 3 Jahre lag bei ca. 9 % p.a.) Das Portfolio ist dabei bewusst mit keinen Einzeltiteln belegt, sondern besteht aus ETF, Edelmetallen und Anleihen, in die in der Realität von mir mit unterschiedlicher Intensität über Sparpläne investiert wird. Physische Edelmetalle oder Cash-Positionen auf (aktuell wieder besser verzinsten) Tagesgeldkonten sind im Wikifolio durch ETC bzw. kurzlaufenden Staatsanleihen hoher Bonität ersetzt. Die ETF sind ausschließlich Regional diversifiziert. Der hohe US Anteil im MSCI World wird durch Europa und durch Schwellenländer gemindert. Für die Schwellenländer habe ich bewusst nicht den globalen EM ETF gewählt, sondern in mehrere ETF der einzelnen EM-Regionen investiert. So kann ich nach Bedarf gezielt auf langfristige geopolitische Entwicklungen reagieren. Außerdem halte ich China aufgrund der strenge staatlichen Einflussnahme für nicht investierbar und kann die Region so ausschließen. Ein Portfolio nicht fürs "schnelle Geld" sondern für den ruhigen Schlaf.