AAA Food Beverage Staples

Handelsidee

Grundgedanke des Portfolios sollen Investitionen in Unternehmen der Food, Beverage, Staples Branche sein. Als Mix können auch andere Branchen hinzugefügt werden. Es soll grundsätzlich keine Beschränkungen hinsichtlich der Anlagemöglichkeiten geben.



Das Anlageuniversum kann grundsätzlich aus Aktien, ETFs, Fonds und Zertifikaten bestehen. Das Wikifolio soll langfristig ausgerichtet sein und soll sich an keinem Vergleichsindex orientieren. Festgelegte Investitionsquoten soll es ebensowenig geben.



Es wird versucht die Verlustrisiken durch eine gewisse Diversifikation in Grenzen zu halten.



