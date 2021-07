Climate Killers

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Zur Portfolio-Zusammensetzung: 1. Ich orientierte mich an Industrien, welche aktuell oder kumuliert (historisch) die grössten CO2-Producer sind / waren. Diese sind: (a) Oel / Raffinerien; (b) Kohleabbau und Kohlenkraftwerksbetreiber; (c) Minengesellschaften; (d) Fleisch&Milch-Prouzenten/Verwerter; (e) Mobilität & Transport (f) Zement; (g) Stahlindustrie; (h) Chemie 3. Leider sind einige dieser Firmen state-owned oder nicht im Anlageuniversum verfügbar und somit nicht investierbar, nämlich (u.a.): (zu a) CNPC, Aramco, PDVSA, NIORDC, Pemex, IOCL (zu b) LEAG, DEI (zu d) JBS, Cargill, Smithfield, Lactalis, Dairy Farmers Of America (zu g) China Baowu, HBIS Group, Shagang Group, Jianlong Group (zu h) SABIC, Ineos, Formosa Plastics, LG Chem