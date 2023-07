"CO2 Emissionsrechte Trending" soll Hebelprodukte und Derivate auf CO2 Zertifikate beinhalten. Es sollen Abwärts- und Aufwärtstrends genutzt werden. Haltedauer sind wenige Tage, bis einige Wochen. Es soll ein aktives Portfolio Management betrieben werden. Die Trading-Strategie wird von der technischen Analyse dominiert. Weitere Einflussfaktoren sind - Auktionsergebnisse für EUA-Zertifikate an der EEX, - politische Entscheidungen (z.B. über die Emissions-Obergrenzen), - makroökonomische Entwicklungen, - CO2-Einsparungen in der Produktion von Strom, Zement, Stahl und anderen Gütern - Preisentwicklung bei Strom und Gas, - das Investitions-Verhalten von Investment Fonds. Hintergrund: Das Europäische Emissionshandelssystem EU-ETS (European Union – Emission Trading System), das im Jahr 2005 eingeführt wurde, bildet die Grundlage für den Handel mit CO2-Zertifikaten in der EU. Diese Zertifikate sind erforderlich, um CO2 in die Umwelt abgeben zu dürfen. Weitere Handelszonen und Branchen betreiben ein entsprechendes System oder bereiten es vor (UKA, Corsia, CCA, RGGI, etc.). Weitere Informationen: https://www.dehst.de/ und https://de.wikipedia.org/wiki/EU-Emissionshandel Wenn die Menge an Emissionszertifikaten schneller sinkt als die Industrie einspart, sollte der Preis der Zertifikate tendenziell steigen. Sinkt die Nachfrage nach Zertifikaten, z.B. durch alternative Technologien oder geringere Produktion, sollte der Preis fallen. #CO2 #CO2Zertifikate #Emissionsrechtehandel #Cap-and-Trade #Umweltschutz #Carbonomics #EUA