Meine Aktienauswahl 2023

In diesem Wikifolio werde ich ausschließlich in Aktien investieren, die ich auch in meinem Privaten Depot besitze. In diesem Depot investiere ich daher, wie in meinem privaten Depot auch, überwiegend in Technologie- und Halbleiteraktien. Hierbei verfolge ich die Buy and Hold Strategie und werde daher keine Aktien verkaufen. Sollte ich allerdings aus irgendwelchen gründen eine Aktie in meinem Depot verkaufen, werde ich auch diese hier verkaufen. Unteranderem werde ich auch viele Dividendenaristokraten und Könige kaufen, die ein passives Einkommen erwirtschaften.