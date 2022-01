GR Resources and Biotech

Handelsidee

Schwerpunktmäßig sollen Investments in Rohstoff- und Biotech-Unternehmen getätigt werden, um langfristig möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen.

Diese Unternehmen bieten neben Renditechancen die Möglichkeit, in neue Bereiche vorzustoßen und einen großen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten - sei es durch disruptive Durchbrüche in der Gesundheitsbranche oder durch Befriedigung aufkommenden Bedarfs kritischer Rohstoffe.



Zum Anlageuniversum sollen weltweit gelistete Unternehmen gezählt werden, die in der Rohstoffexploration oder -förderung tätig sind, sowie Unternehmen der Biotech-Branche. Präferiert sollen Titel mit kleiner Marktkapitalisierung (unter 2 Mrd.€) gehandelt werden. Außerdem wird eine langfristige Haltedauer angestrebt.



Bedingungen für das Geschäftsmodell sollen sein:

Die Rohstoff-Unternehmen sollen Teil der Wertschöpfungskette einer aufsteigenden / florierenden Branche sein, damit absehbar eine hohe Nachfrage besteht.

Die Biotech-Unternehmen sollen darauf abzielen, neuartige und effektive Therapien, Medikamente oder Präventionsmaßnahmen gegen aktuelle gesundheitliche Bedrohungen oder Probleme anzubieten.



Zwecks Diversifikation sollen stets über 25 Positionen bestehen. Die Einstiegsgröße jener soll immer zwischen 2 und 5 % des Portfolios betragen, ab prozentual zweistelliger Positionsgröße wird eine Reduktion gegen entstehendes Klumpenrisiko angestrebt.



Die Entscheidungsfindung zur Auswahl der Titel soll vor allem aus folgenden Säulen bestehen:

• Qualitative Analyse des Geschäftsmodells & der Produkte

• Qualitative Analyse der bisherigen Geschäftsentwicklung

• Technische Betrachtung der bisherigen Studien- und Forschungsergebnisse

• Bewertung der Kompetenz und Qualifikation des Managements

• Betrachtung der Investoren und Partnerschaften

