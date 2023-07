SeleccionFuturo

In diesem wikifolio handele ich ausgewählte Fonds und einen kleinen Anteil an Aktien, welche ich zukunftsorientiert auswähle. Über Haltedauer entscheide ich gemäß handelsüblicher Analysen, welche ich empirisch optimiert habe. Neben SMA und EMA nutze ich hierbei eine selbstentwickelte Formel für logistisches Wachstum, welche ich maßgeblich für die Entscheidung über Zukauf bzw. Teil- oder Komplettverkauf heranziehe. Natürlich kann auch ich nicht mit 100 % Sicherheit die richtigen Zeitpunkte zum Kauf oder Verkauf vorhersagen. Daher wende ich zusätzliche Wahrscheinlichkeitsfunktionen an, welche insbesondere auf Bayes beruhen. Sobald das wikifolio investierbar ist, werde ich selbstverständlich auch in dieses investieren. Bis dahin nehme ich nur Bestandteile auf, in welche ich direkt investiere.