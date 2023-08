InternationalOpportunitiesOne

Ziel: Stabiler Wertzuwachs mit Outperformance des MSCI World. Handelsidee: Offensives und global diversifiziertes Portfolio mit thematischem Schwerpunkt auf insbesondere zukunftsträchtigen Branchen wie Tech, Healthcare, Rohstoffen und Energie. Angestrebt wird eine Aktienquote von 100%, von der nach Ermessen des Managers abgewichen werden kann. ESG Kriterien werden bei der Asset Allokation nicht berücksichtigt. Positionen, die >10% des Gesamtportfolios ausmachen sind zu vermeiden. Anlageuniversum: In die folgenden Asset-Klassen kann grundsätzlich investiert werden: - Aktien & Aktien-ETFs - Anleihen & Anleihen-ETFs - Gold/Edelmetalle in Form von ETFs - ggf. weitere Anlageklassen wie Immobilien, Rohstoffe, Währungen, in Form von Fonds, ETFs/ETPs Cryptowährungen sowie Derivate zählen nicht zum Anlageuniversum. Die Haltedauer einzelner Werte soll eher mittel bis langfristig (mehre Monate/Jahre) ausgelegt sein, kann jedoch je nach Marktlage und Instrument in Ausnahmefällen auch kürzer ausfallen. Investmententscheidungen: Grundlage für die Investmententscheidungen und des Stock-pickings sollen insbesondere fundamentale Aktien Analysen (Kennzahlen, Geschäftsmodell, Wettbewerb) darstellen (bottom-up). Darüber hinaus werden Entscheidungen auch über Einschätzungen zur globalen Marktlage sowie Zukunftstrends abgeleitet (top-down). Zusätzlich werden als Unterstützung regelmäßig diverser Banken Research sowie einschlägige deutsche (z.B. "Der Aktionär", "Wirtschaftswoche", "Börse Online", "FocusMoney", "Euro am Sonntag", etc.) und internationale (z.B. "Fool", "Seeking Alpha" etc.) Publikationen herangezogen. Wertpapiere sollen üblicherweise mittel- bis langfristig gehalten (>0,5 Jahre) werden.