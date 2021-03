P2W Global Dynamic Invest

Handelsidee

Strategie

Das wikifolio setzt sich aus zwei strategischen Komponenten zusammen und steht in Summe für einen mittelfristigen Anlagehorizont. Erstens wird es auf langfristige makroökonomische Trends ausgerichtet. Zweitens wird auf kurzfristige mikroökonomische Veränderungen dynamisch reagiert, denn umso näher Ereignisse in der Zukunft liegen, desto einfacher ist es eine präzise Vorhersage zu treffen.



Entscheidungsfindung

Um einen langfristigen makroökonomischen Trend mit interessanten Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren, wird eine investigative Recherche durchgeführt. Für das Auswählen einzelner Unternehmen wird auf die Fundamentalanalyse zurückgegriffen. Kurzfristige mikroökonomische Positionen werden vor allem aufgrund von News- bzw. Flowtrading aufgebaut. In der Folge wird mittels Sentimentalanalyse im richtigen Moment auf die „Welle“ aufgestiegen.



Risikodiversifizierung

Die Diversifizierung erfolgt durch einen Mix aus globaler Allokation in verschiedene Sektoren. Weiters reduziert die erhöhte Anzahl von Trades der kurzfristigen Strategie das Gesamtrisiko des Portfolios, da die Bedeutung einer individuellen Position mit zunehmender Quantität von Trades kontinuierlich abnimmt.



Portfoliostrukturierung

Im Portfolio werden langfristige Positionen mit 5 Prozent und kurzfristige Positionen mit 10 Prozent gewichtet. Kursveränderungen bestehender Positionen werden zur Adaption der Portfoliostruktur genutzt. Aus diesem Grund können Positionen vorübergehend von ihrer deterministischen Allokation abweichen, aber erreichen eine maximale Größe von 20 Prozent.

