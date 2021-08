Psychedelic Psychedelische Med.

Handelsidee

Nur rund 3 von 10 Menschen mit Suchterkrankungen können laut einigen Studien momentan wirksam behandelt werden. Bei der Diagnose Depression sind es 3 bis 4 von 10 Patienten, die keine nachhaltige Verbesserung durch konventionelle Therapiemethoden erfahren. Auch hat sich die Zahl der Studien in der Neuropharmakologie seit einigen Jahren reduziert, weil die momentan auf dem Markt verfügbaren Psychopharmaka den Markt gesättigt haben, wenn auch teils mit verbesserungswürdigen Ergebnissen.

Als Psychologe und angehender Psychotherapeut sehe ich die breiten Vorteile, die eine sichere Gabe von psychedelischer Medizin in einem geschützen Raum haben kann. Die meisten Substanzen sind toxikologisch gut verträglich, sind im Gegensatz zu anderen Drogen kaum suchtverursachend und müssen, wie in ersten Studien gezeigt, kaum öfter als eine handvoll Male verabreicht werden, um bedeutende Verbesserungen zu erzielen.



In diesem Wikifolio sollen Unternehmen gekauft und unterstützt werden, die die Forschung vorantreiben und in den nächsten 5-10 Jahren selbst große Player in dem Feld werden bzw. nach Etablierung dieser noch in den Kinderschuhen steckenden Forschung von den großen Pharmaunternehmen übernommen werden.



Wer an mehr Informationen interessiert ist, kann sich hier vorbeischauen:

John Hopkins University: https://hopkinspsychedelic.org/

Imperial College London: https://www.imperial.ac.uk/psychedelic-research-centre mehr anzeigen