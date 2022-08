Strategic Alpha Invest

Das vorliegende Wikifolio verfolgt das Ziel, über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont eine wesentliche Outperformance gegenüber dem US-amerikanischen Aktienmarkt mit dem S&P 500 als Benchmark durch einen starken Fokus auf Risikominimierung mittels Begrenzung des maximalen Drawdowns zu erreichen. Auf diese Weise soll ein signifikant verbessertes Risiko-Ertrags-Verhältnis im Gegensatz zu einer reinen Buy&Hold-Strategie erreicht werden. Als die beiden zentralen Werkzeuge zur Erreichung des definierten Zieles werden einerseits in geeigneten Marksituationen gehebelte Investments und andererseits die Chartanalyse unter Verwendung sowohl kurz- als auch langfristiger Indikatoren eingesetzt. Hinsichtlich des Anlageuniversums wird zur Abbildung des US-amerikanischen Aktienmarktes sowohl in ungehebelte als auch in gehebelte ETFs mit einem maximalen Hebel von 2 auf den S&P 500 und Nasdaq 100 sowie in entsprechende derivative Instrumente in einem variablen Verhältnis investiert.